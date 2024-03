Furti in negozi di elettronica in tutta Italia, colpi anche a Firenze e Lucca. Quattro arrestati

Un gruppo di specialisti in furti di elettrodomestici e articoli elettronici, che agiva in tutta Italia prendendo di mira una nota catena di negozi, è stato arrestato dalla Polizia Postale di Milano. L'operazione, coordinata dalla Procura di Firenze, ha portato all'arresto domiciliare di quattro persone, tutte residenti in Campania. Queste misure cautelari sono state in seguito modificate, richiedendo agli indagati l'obbligo di dimora e la presentazione bisettimanale alle autorità, tranne per un individuo che è rimasto ai domiciliari.

Le indagini, parte di uno sforzo più ampio focalizzato su carte di credito rubate e attivate illecitamente, hanno rivelato che il gruppo era coinvolto anche in furti di elettrodomestici e dispositivi elettronici in vari negozi, con episodi registrati in città come Lucca, Firenze, Benevento, Albignasego, Bergamo e Avezzano. Il valore totale della merce sottratta supera i 500.000 euro. Curiosamente, dalle immagini di videosorveglianza è emerso che i ladri, per disattivare i sistemi antitaccheggio su tablet, PC e console di gioco, si nascondevano all'interno dei frigoriferi dei negozi.