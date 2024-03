Giuseppe Mazzini nella storia della democrazia: conferenza del prof. Eugenio Biagini a Pisa

Domenica 10 marzo, alle ore 10.30, in occasione del 152° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, presso la Domus Mazziniana (via M. d’Azeglio 14), il prof. Eugenio Biagini, professore di storia moderna e contemporanea all’Università di Cambridge, su Giuseppe Mazzini nella storia della Democrazia.

Eugenio Biagini, dopo gli studi all’università di Pisa e alla scuola Normale ha proseguito la sua attività di ricerca presso il Sidney Sussex College di Cambridge e l’università di Princeton, e attualmente è fellow del Sidney Sussex College e professor di Modern and Contemporary History alla Cambridge University.

Biagini è considerato tra i maggiori studiosi delle correnti democratiche radicali anglosassoni e del mondo democratico inglese tra ‘800 e ‘900, è autore di una fondamentale biografia di William Gladstone ed ha curato per la Oxford University Press insieme a Christofer Bayly gli atti del convegno della British Academy, Giuseppe Mazzini and the globalization of democratic nationalism.

Attualmente sta curando la Cambridge History dell’Irlanda e sono stati appena pubblicati i sei volumi di una monumentale Cultural History of Democracy, dall’antichità ai giorni nostri, da lui curata per la casa editrice Bloomsburry, che ha visto la partecipazione di alcuni dei principali studiosi della democrazia a livello mondiale.

La Lectio del prof. Biagini inaugurerà l’anno sociale della Domus Mazziniana e sarà anche l’occasione per fare il punto per gli importanti traguardi raggiunti dall’istituto di ricerca storica pisana che nel corso dello scorso anno ha ospitato oltre 30 eventi con circa 3000 visitatori e oltre 700 studenti coinvolti nei propri progetti.

Un risultato che ha consentito non solo di confermare lo status di museo di interesse regionale, ma di ottenere anche da parte della Regione Toscana il riconoscimento come istituto culturale di interesse regionale e che ha portato anche ad un importante risultato nazionale con il definitivo inserimento della Domus Mazziniana, unico istituto in Toscana, nel sistema a rete degli istituti storici nazionali coordinato dalla Giunta Storica Nazionale e dal Ministero della Cultura.

