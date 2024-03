Il Comune di Pisa organizza trasporto scolastico per bambini della scuola Pisano di Marina durante i lavori PNRR

La dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo Niccolò Pisano, su indicazione dei servizi educativi del Comune di Pisa, sta inviando in questi giorni la lettera indirizzata ai genitori degli alunni della scuola secondaria Pisano a Marina di Pisa che dal prossimo anno scolastico sarà interessata dall’intervento PNRR per la demolizione e la ricostruzione della scuola. Dopo l’incontro tenuto alla scuola negli scorsi giorni con il Sindaco, il dirigente scolastico, il vicesindaco con delega all’edilizia scolastica e l'assessore alla Scuola e Servizi Educativi, nella lettera si indicano le modalità di gestione del trasporto degli alunni da Marina di Pisa alla scuola Quasimodo a Calambrone, nel periodo dei lavori. Nella comunicazione sono illustrate le due possibilità proposte e viene chiesto ai genitori, attraverso una specie di indagine conoscitiva, di specificare quale soluzione preferiscono, al fine di poter conteggiare il numero degli alunni e predisporre il servizio di trasporto per il nuovo anno scolastico.

Alle famiglie viene chiesto di scegliere tra il trasporto mediante servizio a pagamento con lo scuolabus del Comune da Marina fino alla Scuola Quasimodo a Calambrone e ritorno, oppure il servizio gratuito con utilizzo di autobus di linea di Autolinee Toscane (dalle fermate previste per la linea 10) con arrivo in corrispondenza della scuola Quasimodo e attraversamento della strada con supporto della Polizia Municipale. In questo caso il Comune si fa interamente carico del costo dell’abbonamento valido 10 mesi. Ai genitori viene chiesto di comunicare la propria scelta per una delle due soluzioni entro il 18 marzo: l’espressione della preferenza per una delle due soluzioni è finalizzata a conteggiare gli alunni che usufruiranno del servizio scuolabus e quelli che utilizzeranno l’autobus di linea, in modo da consentire agli uffici comunali la programmazione e l'organizzazione del servizio per entrambe le soluzioni. Nel caso della scelta per il trasporto con scuolabus, la risposta al sondaggio non costituisce istanza per l'ammissione al servizio, per la quale è necessario attendere la pubblicazione del bando.

“Il sondaggio inviato alle famiglie in collaborazione con la dirigenza scolastica dell’Istituto – chiarisce l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi - è necessario per consentirci di organizzare al meglio il servizio, in entrambi i casi. Per questo chiediamo ai genitori di risponderci entro il termine del 18 marzo. Comprendiamo chiaramente il disagio che rappresenta per le famiglie lo spostamento dei ragazzi presso la scuola di Calambrone per tutto il periodo dei lavori, e per questo ci stiamo adoperando per assicurare la continuità didattica ai ragazzi che frequenteranno la scuola al momento. Dopo la risposta al sondaggio terremo un nuovo incontro con le famiglie. Chiediamo qualche sacrificio alle famiglie, nell’interesse dell’intera comunità di cui tutti facciamo parte, a cui la nuova scuola, che sarà all’avanguardia sia nelle metodologie di costruzione che negli spazi messi a disposizione, porterà sicuramente benefici. Ricordiamo infatti che la struttura ospiterà al piano terra spazi che si prestano a un utilizzo aperto al pubblico in orario extrascolastico come palestra, biblioteca, auditorium che potranno essere utilizzati da tutto il quartiere, così come gli spazi all’aperto. La nuova scuola sarà un luogo di riferimento per tutta la comunità di Marina di Pisa”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa