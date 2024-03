La corsa salvezza accende il PalaBetti: l'Abc Solettificio Manetti riceve Savigliano

Domenica 10 marzo alle 18 l’Abc Solettificio Manetti riceve l’Amatori Basket Savigliano per la seconda giornata del girone playout.

Se a Collegno il cammino gialloblu nella seconda fase è iniziato nel migliore dei modi, adesso l’obiettivo è proseguire con altrettanta solidità davanti al pubblico di casa. Domani, domenica 10 marzo, alle 18, l’Abc Solettificio Manetti torna al PalaBetti per ospitare gli Amatori Basket Savigliano nella gara valida per la seconda giornata del girone playout (arbitri Corso di Vecchiano, Pedini di Corciano). Si tratta del secondo degli otto scontri diretti nella strada che conduce alla salvezza, una strada in cui i ragazzi di Samuele Manetti non possono permettersi sbandamenti. E se l’avvio è stato ottimo, adesso è necessario tenere alta la concentrazione ed evitare distrazioni, perché dopo i primi 100 metri il cammino è ancora lungo e tortuoso.

Spinta da questa consapevolezza l’Abc Solettificio Manetti si appresta a scendere in campo con la necessità di suonare il secondo squillo consecutivo. Per farlo l’ostacolo da superare è la formazione piemontese di coach Fiorito, reduce dal ko casalingo per mano della Pallacanestro Sestri (70-83 il finale) e attualmente a quota 6 punti, due in più dei gialloblu. Basti la classifica, dunque, a raccontare la delicatezza della sfida che inaugurerà il girone playout al PalaBetti. Dando un’occhiata al roster piemontese, invece, spiccano l’ala Stefano Gioda, miglior marcatore dei suoi con uno score personale di 14 punti a partita, e l’esterno Andrea Tuninetto, che viaggia ad un media di 12 punti ad allacciata di scarpe. Prestazione sopra le righe nel match contro Sestri quella dell’ala Federico Oggero, autore di 21 punti e miglior rimbalzista dei suoi. Per i ragazzi di coach Manetti un’altra sfida nella quale saranno richieste intensità difensiva, solidità mentale e continuità nell’arco dei 40 minuti. D’altronde la posta in palio è altissima, e come sempre in questi casi non sono concessi passi falsi.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino