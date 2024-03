La Guardia di Finanza tiene un incontro formativo con gli studenti

Le Fiamme Gialle di Livorno hanno tenuto un incontro formativo con gli studenti delle classi terze dell'Istituto Superiore "Orlando" di Livorno, con l'obiettivo di promuovere la cultura della legalità, in particolare in ambito economico-finanziario. L'evento si inserisce in un progetto congiunto tra la Guardia di Finanza, la direzione scolastica e l'Ufficio Provinciale di Livorno, guidato dal Dr. Andrea Simonetti, volto a sensibilizzare i giovani su tematiche come la lotta all'evasione fiscale, lo spreco delle risorse pubbliche, la contraffazione e il contrasto all'uso e allo spaccio di droghe.

L'iniziativa ha stimolato un dialogo aperto e creativo tra gli studenti sul valore civile ed educativo della sicurezza economica e finanziaria, sull'importanza di contrastare il fenomeno delle droghe e sulla convenienza della legalità economica. L'evento è stato organizzato dalla Dr.ssa Maria Domenica Torrombacco, dirigente scolastica, e dalla Dr.ssa Tiziana Rapisarda dell'Ufficio Scolastico Provinciale, e ha visto la partecipazione del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, Col. t.ST Cesare Antuofermo, della Ten. Francesca Cozzi, del Lgt. Franchi e di due militari cinofili con il cane antidroga Krios.

Durante l'incontro, è stata anche effettuata una dimostrazione pratica dell'unità cinofila, mostrando l'impegno costante della Guardia di Finanza nella prevenzione e nel contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, evidenziando il ruolo chiave del Corpo come forza di polizia economica specializzata a supporto dei cittadini e delle imprese in regola.

Fonte: Ufficio Stampa