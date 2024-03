Lupi S. Croce, obiettivo "tre punti" per la Kemas Lamipel in trasferta a Brescia

La Kemas Lamipel, in questo ultimo scorcio di campionato, ha l’obiettivo minimo di difendere l’8^ posto in ottica Coppa Italia, e il “sogno” di partecipare al rush finale per un piazzamento play-off. Obiettivi che non possono prescindere da una vittoria piena dei Lupi al S. Filippo di Brescia (domenica 10 marzo, ore 16.00). Vincere in questo turno, peraltro sul campo della 6^ in classifica, rimanderebbe ogni verdetto alla prossima giornata ed è proprio quello che i biancorossi devono fare: affrontare una gara alla volta cercando di ottenere sempre il massimo e lasciando alle altre squadre la pressione di “chiudere” il discorso.

Il roster di coach Bulleri è in salute: ha appena battuto una squadra valida come Porto Viro, per cui nessun traguardo è precluso. Nel 2024 non è ancora arrivata una vittoria in trasferta (ultimo guizzo il 30 dicembre 2023, a Pineto) ma il match di Brescia è da “dentro o fuori”, è una finale, per cui statistiche e precedenti non contano niente. Sarà una sfida tutta da seguire, o dal vivo o sul canale Volleyball Tv che, come sempre, trasmetterà l’incontro in diretta streaming.

La Consoli Sferc è reduce dalla sconfitta subita nel derby lombardo con la Pool Libertas Cantù (3-1). Una battuta d’arresto che non dovrebbe penalizzare la marcia dei “tucani” verso i play-off ma, come richiamato a giusta ragione anche dagli organi di stampa locali, la “matematica” ancora non c’è e allora ecco che il match di domenica contro S. Croce diventerà particolarmente importante. Al Pala Francescucci, nell’ultimo turno, coach Zambonardi ha schierato l’eterno Simone Tiberti al palleggio, in diagonale l’opposto olandese Niels Klapwijk, in banda il cubano Abrahan Gavilan e la novità Stefano Ferri, al centro la “storica” coppia formata da Alex Erati e Nicola Candeli, libero Pesaresi. Lo schiacciatore Stefano Ferri, classe 2000, ex Fano, sta trovando un minutaggio importante complice la perdurante assenza di Roberto Cominetti, una delle “stelle” del team di Zambonardi, spesso definito “punto d’equilibrio”, soprattutto in ricezione.

Ex della gara, il palleggiatore Simone Tiberti, “lupo” nella stagione 2004-05, quella dell’ultima promozione della allora Codyeco in serie A1. Sul fronte Kemas Lamipel, l’ex è Riccardo Gatto, che ha indossato i colori della Consoli Sferc proprio lo scorso anno.

Alla vigilia della gara hanno parlato, per la Kemas Lamipel S. Croce, lo schiacciatore estone Karli Allik e il libero Lorenzo Gabbriellini.

Questo un estratto delle dichiarazioni:

Allik: “Dobbiamo salire a Brescia pensando di portare via tre punti, come siamo riusciti a fare con Porto Viro. Nonostante sia più complicato andarli a sfidare a casa propria, io sono convinto dei mezzi della mia squadra, abbiamo tutte le possibilità per tornare a casa con una vittoria”.

Gabbriellini: “Siamo rientrati in palestra, questa settimana, con tanta voglia di fare e con lo spirito giusto. Abbiamo già mostrato, parecchie volte, quello che siamo in grado di fare. Secondo me la chiave importante per arrivare preparati agli importanti appuntamenti di questa fine stagione sarà lavorare sulla continuità del nostro gioco e di quello che ci viene meglio quando siamo in campo”.

L’intervista integrale è disponibile sul canale You Tube “Lupi Volley TV”, all’indirizzo:

https://youtu.be/bFNXo5SupRI?si=mLqWSiqC6shdzcFo

Arbitri dell’incontro: Salvati Serena, Grassia Luca

Consoli Sferc Brescia: 1 Erati Alex, 2 Braghini Mattia, 4 Sarzi Sartori Tommasi, 5 Tiberti Simone, 6 Bettinzoli Andrea, 7 Ferri Stefano, 8 Cominetti Roberto, 10 Franzoni Andrea, 11 Ghirardi Pietro, 12 Candeli Nicola, 13 Klapwijk, 15 Mijatovic Dane, 16 Pellegri Lorenzo, 17 Gavilan Abrahan Alfonso, 18 Pesaresi Nicola.

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 16 Allik Karli, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

Fonte: Ufficio Stampa Kemas Lamipel S. Croce