Mensa scolastica di nuovo interna a Firenze, Cgil: "Scelta importante, il pubblico torna player di sviluppo"

Apprendiamo dalla stampa della delibera di giunta sull'ingresso del Comune di Firenze in Qualità & Servizi, che prelude al processo di reinternalizzazione del servizio di ristorazione scolastica.

Questa scelta è anche frutto delle iniziative che le lavoratrici e il sindacato hanno messo in atto in questi anni per raggiungere questo importante obiettivo.

Una scelta importante perchè potrà garantire una maggiore stabilità occupazionale, evitando alle lavoratrici la penosa situazione di vedere in discussione le loro condizioni di lavoro ad ogni scadere dell'appalto.

Perchè consentirà di gestire in maniera più integrata la mensa come momento formativo nei progetti didattici delle scuole.

Perché consentirà lo sviluppo di produzioni locali del territorio.

E perché potrà essere un modello di sviluppo sostenibile attraverso filiere corte e logistica green per ridurre l'impatto delle emissioni.

Il pubblico ritorna player di un modello di sviluppo del territorio fatto di lavoro, cultura e sostenibità.

Ovviamente si tratta di un primo passo sul quale le lavoratrici e il sindacato vigileranno affinché si raggiungano tutti questi obiettivi che ci siamo prefissi e affinché, nel momento del passaggio del servizio, siano pienamente salvaguardati i livelli occupazionali e reddituali di tutte le lavoratrici coinvolte.

Fonte: Cgil Firenze e Filcams Cgil Firenze