La poiana che aggrediva i residenti di Grassina è stata catturata

Da giorni era il terrore di Grassina, frazione di Bagno a Ripoli. Non è un pericoloso criminale, ma un rapace, la poiana di Harris che in quella frazione da tempo aggrediva i passanti con 'beccate' sul capo di alcuni passanti.

Oggi, sabato 9 marzo, la vicenda è terminata grazie alla cattura di questi oggi tramite dei falconieri, i carabinieri del nucleo Cites e al resto delle forze dell'ordine. Il sindaco Francesco Casini ne ha dato notizia in tono ironico, visto che della curiosa vicenda si è occupata anche la Rai con la trasmissione La Vita in Diretta.

Ovviamente si cerca di risalire al proprietario dell'animale e alle cause per cui questo ha continuato ad aggirarsi per giorni nella stessa zona in cerca di nuche da beccare.