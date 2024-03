Ruba borsa di una turista brasiliana al Mercato Centrale, bloccato e arrestato

Un 25enne algerino è stato arrestato a Firenze per il furto della borsa di una turista brasiliana al Mercato Centrale. Approfittando della confusione, il giovane ha sfilato la borsa dallo schienale della sedia mentre la turista mangiava in un locale, nascondendola sotto una giacca. Il personale di sicurezza ha notato il furto e lo ha bloccato, permettendo l'intervento dei carabinieri che lo hanno arrestato per furto aggravato. Nonostante non sia stato rubato nulla dalla borsa, il 25enne è stato trovato in possesso di numerose banconote di valuta straniera, suggerendo l'ipotesi di altre attività delittuose ai danni di turisti.