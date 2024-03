Tartufo, al via la stagione del marzuolo a San Miniato

Con la tradizionale cena del marzuolo a Cigoli, si può dire avviata ufficialmente la stagione del marzuolo a San Miniato, prima tappa del progetto “San Miniato – tartufo tutto l’anno” voluto da Fondazione San Miniato Promozione e avviato nel 2022. Un modo di celebrare i tre tartufi presenti sul territorio – marzuolo primaverile, nero estivo e bianco autunnale – attraverso tutte le sagre e mostre mercato che si tengono nelle frazioni e nel capoluogo, col gran finale rappresentato dalla Mostra Mercato che si tiene a novembre in centro storico. Ospiti d’eccezione il presidente di Regione Eugenio Giani e la capo di gabinetto Cristina Manetti, che hanno potuto apprezzare come tutti i commensali l’ottimo menù al tartufo marzuolo preparato dai volontari del circolo Arci Giuseppe Gori.

Il presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini ha colto l’occasione per fare il punto sui tanti progetti in ballo: “Il 13 aprile inaugureremo il Museo del Tartufo delle colline samminiatesi, grazie al contributo di Regione Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. Si tratta di mettere un ulteriore bollino sulla nostra volontà di diventare capitale toscana del tartufo. Ci tengo a ringraziare tutti i volontari che si sono spesi per la cena e per la festa che dedicano al marzuolo ogni anno; Cigoli rappresenta la tradizione di questo tartufo, che viene celebrato anche a Corazzano e La Serra”.

Anche il sindaco Simone Giglioli ha rimarcato l’importanza di avere tartufo per 365 giorni all’anno, fattore che consente di far conoscere le bellezze della città della Rocca attraverso l’enogastronomia e il turismo. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Giani: “Credo che non ci sia comune in Italia dove si parta a marzo col tartufo e si finisca a novembre; Cigoli in particolare mantiene un’identità forte che anche attraverso queste iniziative viene tramandata”.

A questo punto appuntamento alla giornata clou dedicata al marzuolo cigolese con la XXIV Mostra Mercato: domenica 17 marzo, con un cartellone ricco di eventi ovviamente attorno alla pepita primaverile. Intanto nella stessa giornata di ieri (venerdì 8 marzo) Fondazione SMP in occasione della festa della donna ha donato l’intero incasso (circa 650 euro) dello spettacolo di beneficenza con Katia Beni e Benedetta Giuntini organizzato durante l’ultima Mostra Mercato all’associazione “Frida - donne che sostengono donne” , realtà di promozione sociale nata nel 2008 a San Miniato con l’obiettivo di far emergere, prevenire e contrastare la violenza contro le donne.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione