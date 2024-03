Cirio: "La donazione politica entra nel terzo millennio"

“La necessità della trasparenza nei finanziamenti politici è una esigenza che non può essere negata, in particolare da parte di quelle forze che hanno fatto dell'alternativa al contante e della tracciabilità dei pagamenti uno dei propri focus - spiega Daniele Cirio - CEO Metadonors, Gruppo Eudata - siamo quindi molto felici di poter annunciare di aver portato le nostre Donation Box all’edizione 2024 della Leopolda di Firenze. Le Donation Box (donationbox.it) sono degli strumenti che consentono ai militanti, ai simpatizzanti e a tutti i partecipanti della convention, di donare in modo facile veloce, senza contanti. La donazione viene poi registrata a norma di legge e può essere richiesta ricevuta.

L’utilizzo della Donation Box sta crescendo esponenzialmente nel mondo del terzo settore, dei beni artistici e culturali, per esempio al Museo Egizio di Torino e ora sbarcano, in tempo per le elezioni Europee, anche nel mondo politico.

Una possibilità in più per donazioni senza zone grigie, dove ogni euro è rendicontato, chi riceve può stare tranquillo e tracciare la provenienza di ogni euro, mentre chi dona può avere facilmente i mezzi per poter detrarre.

In un mondo sempre più cashless anche la politica vuole stare al passo, grazie alla tecnologia e alla buona volontà dei soggetti coinvolti - conclude - per ri-costruire relazioni di fiducia stabili nel tempo con la propria base di sostenitori si passa, anche, da un fundraising trasparente”.

Fonte: Metadonors