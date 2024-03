Europa Verde Firenze su OGR, ennesima occasione persa

"Sulle OGR siamo alla solita occasione mancata: un concorso di progettazione per una grande e importante area che, seppur privata, avrebbe meritato un contributo di idee vasto. Confidiamo che la prossima giunta guidata da Sara Funaro saprà dare atto ai tanti buoni propositi spesso espressi anche dall'attuale amministrazione, ma nei fatti poco praticate. Firenze merita concorsi, su questo ha basato tutta la sua unicità mondiale e già nel Rinascimento era una pratica attuata" lo dichiara Egidio Raimondi, co-portavoce Europa Verde- Verdi Firenze.

"Da quello che leggiamo nelle anticipazioni circolate sulla stampa, non è chiaro di quanti mq di edifici si tratti nella nuova previsione ma se si rimane a parità di volume rispetto all'esistente (consumo suolo zero) con una demolizione di 100 mila mq, 8500 di social housing sono pochi (8,5%). Bisognerebbe arrivare almeno al 20%" aggiunge Raimondi, che conclude: " È chiaro che l'investitore privato deve far tornare i propri conti, su questo nulla quaestio, ma è altrettanto chiaro che lo stesso deve fare un'amministrazione pubblica, e al momento, da questo punto di vista il progetto, sia pur nelle intenzioni attento alle questioni ambientali, ci sembra non soddisfacente".

Fonte: Ufficio Stampa Europa Verde Firenze