Festa dei camminanti: 55 eventi per la 13esima edizione

È possibile condividere la Terra?

Quanto maggiori sono le diversità, tanto più le differenze appaiono inconciliabili, eppure è evidente che la Terra, solo se condivisa, “è”.

Nessuno esiste senza qualcosa intorno da cui distinguersi. Cosa separa le radici dalla terra che le accoglie? E noi? Siamo netti e distinti da essa o magari lo siamo solo in parte?

La parola ambiente deriva dal latino ambire e significa “circondare”, è qualcosa che ci permea, in un moto circolare. Siamo in collegamento continuo con ciò che è intorno a noi, ma al contempo distinti, differenziati.

Con il pensiero e attraverso le parole descriviamo ciò che ci circonda, cerchiamo di comprenderlo, ma potremmo anche ritrovare uno sguardo perduto. È possibile allora pensarci in una terra condivisa, vederci con gli occhi del sasso, della felce, del lupo, dell’altro e non tremare?

Condividere la Terra.

Essere distanti dal mondo per tornare alla fusione con esso e alla condivisione di esso con tutti gli altri, per poi allontanarsi e ancora ritornare a sentirsi un tutt'uno, come ‘cosa fra cose’.

Descrizione

La Festa trova il suo centro nel comune di Vicopisano ma con le escursioni coinvolge un'area estesa tra Pisa, Pontedera e Lucca con particolare attenzione quest'anno alle realtà territoriali di Bientina, Buti, Calci e Calcinaia.

Si tratta di due giorni di cammini, conferenze, concerti, performance artistiche per adulti e bambini, laboratori ed eventi diffusi sul territorio. Il Frantoio di Vicopisano è il punto di incontro per la tradizionale merenda e accoglienza per coloro che arriveranno alla Festa a piedi.

Siamo giunti ormai alla 13° edizione: la prima edizione risale al 2011, ci siamo fermati solo a marzo 2020 quando la festa, del tutto organizzata, attendeva solo di realizzarsi. Dopo due edizioni necessariamente contenute, nel 2023 siamo tornati a realizzare una festa più grande, che vorremmo riproporre anche quest’anno, sempre più condivisa e partecipata.

Finalità

Diffondere e promuovere la cultura del camminare, dell'andare lento, della cura di sé e delle relazioni con gli altri e con la natura. Promuovere il paesaggio come connubio armonico di uomo e natura. Camminiamo per incrociare e intrecciare il mondo a piedi: il mondo degli Uomini, quello della Natura e forse, perché no, anche quello degli Dèi.

Il tema di questa edizione rappresenta una sfida difficile: “Condividere la Terra”, in tutte le sue sfaccettature e significati, indagando il concetto di condivisione nella complessità della sua attuazione, con le altre specie animali e vegetali, tra gli esseri umani e con la terra stessa.

INFORMAZIONI - ISCRIZIONE AGLI EVENTI

La festa è gratuita: le camminate e gli eventi sono pensati, realizzati, condotti e offerti con la gratuità e l'impegno volontario e creativo di molti.

Per partecipare agli eventi iscriviti online. Sul sito, evento per evento trovi il form per la prenotazione www.camminanti.it.

Su FB l'evento della festa per essere sempre aggiornati. La pagina fb dell'associazione è qui.

INFO@CAMMINANTI.IT - tel 347 1493723

INFORMAZIONI–ACCOGLIENZA

Nei giorni della festa al Gazebo dell'Ass Dèi Camminanti in Piazza della Chiesa, Vicopisano.

ORARIO GAZEBO: Sabato 23 - dalle 9:00 alle 18:00 | Domenica 24 – dalle 9:00 alle 12:30

Contatti - tel 347 1493723.

La festa è un progetto dell’Associazione Dèi Camminanti Aps di Vicopisano (PI).

Si svolge con il patrocinio e il contributo dei Comuni di Vicopisano, Buti, Calcinaia, Bientina, Calci, del Consiglio Regionale della Regione Toscana, della Comunità del Bosco Monte Pisano, della Festa Medievale di Vicopisano, del Montepisano DMC.

Sperimentarsi nella Natura e nelle Relazioni in Armonia, Bellezza, Benstare, Ascolto e Condivisione: escursioni, viaggi a piedi, lezioni in cammino, libri, arte e convivialità

Portiamo un nome originale e forse anche un po’ strano. La nostra originalità sta nel dare significato a quel piccolo segno, l’accento, che cambia punto di vista e lega passi e idee, andare e stare, volo e fermezza, territorio e persone.

Promuoviamo la Festa Dèi Camminanti perché Camminare è una Festa! Un modo poetico e originale per avvicinarsi ai luoghi e alle persone e fare convivialità con occhi che fanno degli incontri qualcosa di più profondo e intenso dell’ordinario. E perché, arrivare a piedi là, dove le note o le parole o le immagini della natura, non amplificate neppure dalle mura di una sala risuonano lievi e dolci nel vento e nella brezza, prepara ad un ascolto più sottile e attento.

IL PROGRAMMA

Il fulcro del programma sono escursioni a piedi guidate da esperti e guide ambientali. Le performance artistiche e le attività sono localizzate lungo i numerosi cammini a piedi. Le escursioni si danno appuntamento o si intrecciano in luoghi dove sono previste attività artistiche o ricreative (per es. una merenda o uno spettacolo) che creano comunanza e convivialità. C'è un programma specifico per bambini.

Due gli appuntamenti di incontro conviviale: la tradizionale MERENDA AL FRANTOIO (evento 26) sabato 23/03 pomeriggio e la FESTA FINALE IN VERRUCA domenica 24/03, con incursione teatrale del Teatro Contadino Libertario e finale musicale in compagnia dei Moruga Drum (i dettagli qui).

Tra i tanti ospiti:

Mefisto Brass, direttamente da Milano, il quintetto si esibirà in concerto Sabato 23 alle h 21:30 proponendo un repertorio originaledi techno strumentale, una reinterpretazione prevalentemente analogica con percussioni e fiati dei vari generi di musica elettronica (evento 28).

Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, progetto aperto e articolato che pubblica dossier tematici di approfondimento e reportage, in continuo aggiornamento. Avremo ospite Alice Pistolesi, sua redattrice, la quale ci guiderà in una riflessione sul ruolo dei confini e su quando questi portano guerra, conflitto o violenza (evento 48).

Selima Negro, esperta di pedagogia del bosco e formatrice per genitori, educatori e insegnanti, mostrerà come i giochi spontanei siano un complesso strumento che permette interazioni significative tra persone umane e non umane e elementi materiali dell’ambiente (evento 33).

Le Strologhe in “Le Fiabe in Cerchio”, uno spettacolo per bambini in cui parole, suoni e canti si fondono per evocare le immagini delle fiabe, luoghi e personaggi prendono forma nell’immaginario in maniera libera e personale (evento 16).

Moruga Drum, street percussion band che suona i tipici strumenti della BATUCADA lasciandosi influenzare dai ritmi tradizionali brasiliani ma anche da generi musicali come rock, funky, afro, arabo, pop, d&b, ci accompagneranno nel gran finale della domenica (evento 54).

Emiliano Cribari, poeta, fotografo, cercatore di luoghi perduti, ha pubblicato tra gli altri “La cura della pioggia”, che presenterà in un’escursione letteraria. Un momento errante di poesia e di riflessioni evocate per porre un accento diverso su questo e altri fenomeni naturali (evento 7).

Teatro Contadino Libertario, compagnia nata nel 2010 da alcuni contadini delle campagne fiorentine che decidono di usare il teatro come mezzo di espressione. Partendo da una riflessione di Rousseau, si esibirà in “Recinzioni” per mostrarci cosa accade con l’avvento del confine (evento 53).

Repubblica Nomade, associazione che si propone di fare del cammino la prefigurazione di un diverso modo di vivere, partendo dal Movimento No Base, condurrà un cammino da Coltano alla Verruca per ripercorrere alcuni dei luoghi selezionati per ospitare la nuova base militare (evento 3).

Fonte: Festa dei camminanti