Inaugurato a Santa Maria a Monte lo sporto di ascolto antiviolenza

L'8 marzo, alle ore 17:00, è stato inaugurato lo sportello di ascolto antiviolenza sulle donne, che verrà gestito dall’Associazione Frida - donne che sostengono le donne- la cui importanza e valenza è stata riconosciuta anche dalla Prefettura di Pisa, che lo ha inserito nelle iniziative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza contro le donne, quale elemento aggiuntivo della rete per la presa a carico delle vittime sul territorio.

All’inaugurazione vi è stata la presenza di sua Eccellenza il Prefetto Maria Luisa D’Alessandro e del Maggiore dei Carabinieri Francesca Lico della dott.ssa Patrizia Salvadori e dott.ssa Barbara Tognotti Usl Nord Ovest, della direttrice della Farmacia Comunale, della rappresentante della Provincia di Pisa per le pari opportunità e di tutte le forze dell’ordine e delle Associazioni presenti sul territorio.

Io Sindaco, come ha ricordato il Prefetto, ho lavorato in prima persona, sul tema fin dai primi giorni del mio mandato elettivo, partecipando ai tavoli specifici sul tema e studiando un percorso strutturato, per l'attivazione di uno sportello antiviolenza nel nostro Comune, che oggi si realizzerà grazie al supporto dell’Associazione Frida.

Lo sportello vorrà diventare un punto capillare e accessibile, un servizio di ascolto, accoglienza e uscita da situazioni drammatiche, soprattutto, in questo momento, dove si assiste ad un aumento di richieste di aiuto e al moltiplicarsi dei casi di violenza sulle donne. E dove le donne spesso, come ho dichiarato, non hanno la forza di denunciare, o se riescono a parlarne e a portare alla luce il problema, spesso non hanno la forza di denunciare o di fare uno specifico percorso, poiché ci ripensano.

Il Centro antiviolenza offrirà i seguenti servizi: Colloqui di accoglienza e sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, Consulenza ed assistenza legale in ambito civile, penale, minorile , Consulenza psicologica e sarà sempre attiva una linea telefonica di ascolto.

Lo Sportello avrà un’apertura settimanale a partire dal mese di aprile nella giornata del giovedì dalle 9:00 alle 11:00 presso il Polo Sanitario in via San Michele.

Attraverso questo sportello, che vedrà la presenza di operatrici possiamo offrire un servizio più vicino alle donne, che potranno più facilmente rompere l’isolamento e la solitudine a cui spesso sono costrette ed entrare con più facilità in contatto con personale specializzato, nel rispetto della privacy e dell’anonimato. I colloqui avverranno in piena riservatezza e in uno spazio, il Polo Sanitario, a cui si può accedere per tanti motivi. Ricordo, infine, che il servizio è completamente gratuito e aperto a tutte le donne che abbiano bisogno di aiuto.

Fonte: Comune Santa Maria a Monte