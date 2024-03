Si gettano dalla finestra per sfuggire all'esplosione di un boiler. Due feriti a Scandicci

Due uomini sono rimasti feriti dopo essersi lanciati dalla finestra della loro abitazione. I due sarebbero stati sorpresi dall’esplosione di un piccolo boiler elettrico mentre erano all’interno del loro appartamento di Scandicci, zona Badia a Settimo.

Al momento dell’esplosione del bollitore, sarebbero state 6 le persone presenti in casa.

I due sono stati trasferiti negli ospedali di Careggi e Torre Galli. Uno è risultato più grave perchè, secondo quanto spiegato, nella caduta ha battuto la testa. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto intervenuti con i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Stando alle prime ricostruzioni la caldaia sarebbe esplosa a causa di un corto circuito. I vigili del fuoco sarebbero intervenuti nell’appartamento staccando la l’energia elettrica e togliendo alcune bombole di gas collocate in casa.