Al Match Ball Firenze (dal 15 al 30 marzo ) il torneo Open di pre qualificazioni Bnl d'Italia 2024

Il Match Ball Firenze Country Club organizza dal 15 al 30 marzo il torneo Open di pre qualificazioni Bnl d'Italia 2024 con montepremi di 25.610 euro valido come 46° edizione dei Campionati Toscani Assoluti.

Il circolo di Bagno a Ripoli ritorna ad essere il cuore pulsante del tennis toscano con la manifestazione clou a livello nazionale che permette di qualificarsi alle pre qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Si giocherà outdoor (all'aperto). I giocatori e le giocatrici potranno giocare sui campi limitrofi alla bellissima area verde del circolo fiorentino che potrà accogliere numerosi spettatori che potranno applaudire gli atleti in gara che hanno l’obiettivo di acquisire punti per entrare nel tabellone di pre qualificazione dell’IBI Bnl 2024. I vincitori dei tornei di doppio (maschile e femminile) invece acquisiranno il pass per il tabellone di Roma.

Proprio sui campi del Match Ball Firenze l’ultima protagonista (a maggio 2023) è stata Jasmine Paolini (ora numero 14 del ranking Wta) capace di vincere lo scorso anno il Firenze Ladies Open Wta 125 e iniziare la sua scalata della classifica che le ha permesso di conquistare il suo primo torneo Master 1000 a Dubai.

“Siamo onorati di poter ospitare questa manifestazione così prestigiosa e ricordo che non si è mai fermata ed è un punto di riferimento del tennis toscano ed ora grazie alla Federazione anche a livello nazionale – spiega il vice presidente del Match Ball Firenze Leonardo Casamonti – un grazie ai nostri partner e allo staff organizzativo perché far giocare più di 600 atleti è davvero un lavoro incredibile”

“Bagno a Ripoli è fortunata ad avere un complesso così bello e un grazie alla famiglia Casamonti che riesce sempre a dare un valore aggiunto alle manifestazioni – spiega il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini – il livello è aumentato e questo è sintomo che i giocatori da tutta Italia vengono volentieri a Firenze”

“Il tennis è in un momento speciale e la Toscana ha le capacità per organizzare manifestazioni importanti – dice Guido Turi, consigliere nazionale Fitp – lo ha dimostrato in passato e adesso ancora di più e questo torneo ne è l’esempio”

“Firenze ha accolto la Coppa Davis e tutti i comuni limitrofi fanno parte di un’area metropolitana che nel tennis fa sempre sistema e così avviene per questo evento – dice Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze – una grande spinta per i più giovani e per gli appassionati”.

“La Toscana è in un momento incredibile sia dal lato organizzativo che agonistico – mette in luce il presidente Fitp Toscana Luigi Brunetti – questo torneo è valido anche per i campionati toscani assoluti ed è sempre stato molto sentito dai giocatori. Ora si è allargato e potremo vedere i migliori giocatori che hanno il sogno di arrivare a Roma nelle varie categorie”.

Presenti alla conferenza stampa anche il vice presidente della Fitp Toscana Romeo Tanganelli e l’assessore allo sport del comune di Bagno a Ripoli Enrico Minelli

Da venerdi 15 marzo si assegneranno anche i titoli assoluti di campione toscano e andrà a conclusione il torneo di Terza Categoria, sia al maschile che al femminile, per premiare con lo scudetto toscano i vincitori. Inoltre verranno assegnati alle coppie vincitrici del doppio (maschile e femminile) i pass per il torneo di doppio che si svolgerà nella capitale e il titolo toscano alle coppie regionali migliori classificate. In questo caso le iscrizioni dovranno essere fatte entro e non oltre le ore 12:00 del 20/03/2024.

Gli incontri verranno giocati al Match Ball Firenze e a supporto ci saranno anche i campi degli Assi Firenze e di Valleverde. Il torneo avrà il suo inizio venerdi 15 marzo con le prime sezioni dove giocheranno gli atleti classificati Quarta e Terza categoria per poi far entrare in gara i giocatori con la classifica più alta (per loro c'è ancora la possibilità di iscriversi).

Tutti i qualificati provenienti dai 10 tornei provinciali di Quarta categoria saranno i protagonisti di questa prima fase e per loro il sogno di conquistare un posto a Roma è ancora vivo. I vincitori dei tornei di Quarta e di Terza (maschili e femminili) rappresenteranno la Toscana al tabellone nazionale della categoria.

Senza i qualificati provenienti dai tornei di Quarta gli iscritti sono già oltre 500 con l’obiettivo finale di superare quota 600 partecipanti.

Il Direttore del torneo sarà il maestro Paolo Lapini mentre lo staff dei giudici arbitri è composto dal giudice titolare Alessio Bustone con il supporto di Roberto Falteri, Enrico Di Vita, Alessandro Atzori e Niccolò Stinghi.

Entry List:

Maschile

Il primo favorito nel tabellone maschile è il 30enne Riccardo Bonadio (1.19 Tc Crema), numero 277 del ranking ATP con un best ranking al n. 164. Il friulano che è alla sua ultima stagione da giocatore e arriva a questo appuntamento dalla vittoria dell’Open Bnl organizzato dal Monviso Sporting Club di Grugliasco dove ha sconfitto in finale il numero 3 del seeding, Alessandro Ingarao, con il punteggio di 6-3 6-1 in un'ora e 11 minuti. In base alla classifica 1 le altre due teste di serie sono Juan Cruz Martin Manzano (AMP) e Manuel Mazza (Tc Viserba), finalista al’Open Bnl fiorentino nel 2023, entrambi 2.1 mentre chiudono l’entry list dei primi otto favoriti; Luca Tomasetto (Tennis Zavaglia), Davide Galoppini (Junior Club Next Gen), Samuele Pieri (Tc Bisenzio), Lorenzo Vatteroni (Tc Pistoia), e Matteo De Vincentis (Ct Brindisi) tutti con classifica 2.2

Femminile

Nel torneo rosa la favorita è la giocatrice emiliana Vittoria Modesti (2.3 del Ct Bologna) che viene al Match Ball Firenze per cercare di conquistare l'accesso alle pre qualifiche di Roma. Accanto a lei la giocatrice toscana Martina Spigarelli (2.3 del Junior Club Next Gen). A insidiare le prime due favorite Ginevra Parentini Vallega Montebruno (Ct Decimomannu) e la giovanissima under 16 Fabiola Marino (Tennis Beinasco). Dietro le prime quattro favorite ben 13 giocatrici tutte classificate 2.5 con molte toscane che cercano il titolo assoluto ma soprattutto trovare la qualificazione al torneo di Roma: Giada Rossi (Tc Pistoia), Valentina Melissa Merku (Tennis Park Calenzano), Maddalena Valentina Giordano (Tennis Pisa), Celeste Faustini (Tc Parioli), Matilde Gori (Ct Firenze), Emma Ferrini (Coop Livorno), Sveva Pieroni (Tc Pistoia) vincitrice del suo primo titolo junior a Sfex in Tunisia, Benedetta Ortenzi (Tc Poggibonsi), Agnese Gentili (Tc Castiglionese) vincitrice del Super Next Gen macroarea centro al Tc Castiglionese , Elena Gobetti (Chivasso Sporting Club), Emma Pennè (Park Genova), Ekaterina Kislitsyna (Tc Lumezzane) ed Emma Martellenghi (Park Calenzano)