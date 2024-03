FdI denuncia: "Un mega suv diesel inquinante (euro 4) alla Direzione Ambiente, cosa se ne fa, assessore Giorgio?”

“Una vicenda dai tratti grotteschi, quella che ha portato la direzione Ambiente dell’assessore fiero sostenitore della lotta senza quartiere all’inquinamento, il giovane Andrea Giorgio, a possedere un mega suv diesel euro 4, un Audi Q7.

Nel maggio 2016 il mezzo viene sequestrato per irregolarità di importazione ed entra nel parco mezzi della Polizia Municipale. Sei anni dopo, nel 2022, lo stesso suv entra in una partita di giro con l’ADM (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli), ma lo scambio non viene mai effettuato e alla fine il mezzo resta a far parte della dotazione del parco auto del Comune di Firenze.

Non si capisce perché poi l'agenzia delle dogane non abbia più voluto il grosso Suv, ma soprattutto ci chiediamo come abbia fatto a finire proprio alla direzione ambiente.

Tutti i giorni subiamo la “fatwa” dell'assessore schleiniano Giorgio sul tema dello scudo verde e del blocco ai diesel euro 5, e cosa combina il giovane e rampante membro della giunta con delega all'ambiente? Si prende un enorme suv che è pure un diesel euro 4!

Insomma, almeno dopo che avete proibito a decine di migliaia di cittadini di circolare sui viali e li avete costretti a cambiare auto, non usate bestioni che fanno 100 km con 15 litri di gasolio. Ci pare una questione di minima serietà”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi insieme al capogruppo al Quartiere 2 Simone Sollazzo