Fiori di Vetro & Parsifal band organizzano: ‘Io non sono diverso sono solo me stesso’

L'associazione "Fiori di Vetro" & Parsifal band in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo organizzano: ‘Io non sono diverso sono solo me stesso’. Con la partecipazione di Piero Shehu Kuqo

Domenica 7 Aprile 2024, ore: 17.00 presso Teatro 'Il Momento' in Via del Giglio 59 a Empoli (FI).

L'evento

L ’evento mira a promuovere la conoscenza sull' autismo, sfatando i miti e promuovendo l' inclusione e l' accettazione.

Saranno presenti esperti, famiglie, educatori e persone con autismo, per condividere le loro esperienze, le sfide affrontate e i successi ottenuti.

La musica, con la sua capacità di superare le barriere linguistiche e culturali, di evocare emozioni profonde e di creare connessioni significative, è uno strumento straordinario per promuovere l'inclusione e la comprensione.

Essa offre un linguaggio universale che ci permette di esprimere noi stessi e di comprendere gli altri indipendentemente da tutto.

Unisciti a noi per celebrare la diversità e l'inclusione, e per impegnarti a fare la differenza nella vita delle persone con autismo.