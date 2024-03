XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

In avvicinamento alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico, che si svolgerà a Roma il 21 marzo, anche a livello locale la Giornata sarà celebrata la mattina del 18 marzo a partire dalle ore 10:00, sul bene confiscato alla camorra a Quarrata, Loc. Catena, Via Statale 787, con la parteciperanno di alcune classi delle Scuole medie “Dante Alighieri” e “Mario Nannini”.

Con questa iniziativa Libera Pistoia, il Comune di Quarrata, CGIL, SPI CGIL, CISL e UIL vogliono esprimere vicinanza ai familiari delle vittime innocenti, l’impegno contro mafie e corruzione, per la pace e la giustizia sociale.

I soggetti promotori sono i firmatari del progetto in base al quale l’ANBSC ha assegnato al Comune il bene confiscato e sono impegnati a garantirne l’uso sociale. A questo fine già negli scorsi anni vi è stato celebrato il 21 marzo, sono stati organizzati nel mese di luglio campi di impegno e formazione E!State Liberi! per adolescenti e altre iniziative rivolte ai giovani.

“Roma città libera”, lo slogan scelto quest’anno, evoca il capolavoro del neorealismo “Roma città aperta”: un’opera d’arte che parla di resistenza e della lotta per la libertà.

A ottant’anni dalla liberazione dell'occupazione nazi-fascista, oggi dobbiamo nuovamente liberarci dalla violenza delle mafie, di genere, della guerra, dell’ingiustizia sociale e ambientale. All’iniziativa sono invitate le associazioni e la cittadinanza con cui verrà condivisa la lettura solenne dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.

Fonte: Coordinamento provinciale Libera Pistoia