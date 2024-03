Altro accoltellamento in strada a Firenze, una persona in ospedale

Durante una lite tra nordafricani alla fermata della tramvia Strozzi Fallaci, Linea T1, presso la Fortezza da Basso a Firenze, è emerso un coltello e un uomo è stato ferito nel pomeriggio. La vittima, ancora non identificata, è stata trasportata all'ospedale di Careggi, ma non sembra essere in pericolo di vita. I passanti hanno chiamato il 112 Nue, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri insieme a un'ambulanza che ha portato il ferito al pronto soccorso.

La notizia arriva a poche ore dalla morte di un 19enne accoltellato in strada sempre a Firenze.