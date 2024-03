Contraffazione, la Camera di commercio stila protocollo con la guardia di finanza

Il Presidente della Camera di commercio, Leonardo Bassilichi, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, il Generale di Brigata Bruno Salsano, hanno sottoscritto oggi nella sede della Camera un’intesa per prevenire e combattere gli illeciti nella concorrenza e nel libero mercato.

L’accordo prevede lo scambio di dati e informazioni per contrastare una serie di reati, come appunto la produzione, importazione e commercializzazione di merci contraffatte, comprese quelle legate al settore agroalimentare e del “made in Italy”; l’abusivismo commerciale e le frodi in commercio, comprese quelle nella commercializzazione dei carburanti e dei lubrificanti; e si estende anche ai tentativi di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico locale.

Tutti fenomeni che incidono negativamente sullo sviluppo dei territori. Inoltre possono causare danni alla salute dei consumatori in quanto spesso i prodotti contraffatti non sono conformi agli standard di sicurezza e violano le regole di certificazione o etichettatura dei prodotti.

Dal 2022 ad oggi il comando provinciale della guardia di finanza di Firenze ha sequestrato oltre 3 milioni e 268mila prodotti non sicuri; in gran parte mascherine (3 milioni 205mila), giocattoli (oltre 32mila) prodotti per il bricolage (31mila); nello stesso periodo i prodotti contraffatti sequestrati sono stati oltre 386mila, di cui oltre i due terzi si riferiscono ad accessori di abbigliamento (oltre 208mila), orologi, accessori per telefonia, medicinali, matite e pennarelli (oltre 150mila), ma anche pelletteria e borse (oltre 23mila). (dati GdF Firenze)

Il valore economico stimato dei sequestri di prodotti contraffatti a livello nazionale tra il 2008 e il 2022 dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza ammonta a oltre 5,96 mld di euro, con circa 631 milioni di pezzi sequestrati (escludendo alimentari, bevande alcoliche, medicinali e tabacchi). (Fonte: banca dati IPERICO)

Bassilichi commenta: "La collaborazione tra istituzioni è fondamentale nella lotta alla contraffazione, un reato che mette a repentaglio la salute delle persone e colpisce l’economia sana, oltre a sottrarre risorse al bilancio dello Stato. L’accordo tra Camera di commercio e Guardia di Finanza è importante per questo, perché contribuirà in maniera concreta a sostenere e rendere sempre più efficace l’azione di contrasto al fenomeno della contraffazione".

Salsano: "L’economia fiorentina, come quella nazionale, deve essere preservata da ogni tentativo di inquinamento. L’accordo sottoscritto insieme alla Camera di Commercio ha il pregio di accrescere la collaborazione già attiva tra queste due Istituzioni al servizio del Paese e delle imprese sane, mediante un più stretto e intenso scambio di informazioni, notizie e dati che consentirà l’esecuzione di mirate attività di analisi e approfondimento. La sinergia così rinforzata garantirà, in particolare, la tutela dei distretti industriali, attraverso il contrasto alla contraffazione, alle frodi nel settore agroalimentare e del Made in Italy, alle frodi e agli abusi di natura economico-finanziaria, alle frodi nella commercializzazione di carburanti e lubrificanti, ai tentativi di infiltrazione della criminalità. Inoltre, si potranno pianificare interventi congiunti, in particolare nell’ambito della sicurezza dei prodotti, della marcatura e dell’etichettatura dei prodotti. Infine, saranno previsti, momenti di formazione e aggiornamento rivolti sia al personale di entrambe le Amministrazioni, sia alle imprese e ai consumatori".

Fonte: Camera di Commercio di Firenze