Pavese si dimette dal Consiglio comunale: "Gruppo non rappresenta più FdI, vorrei ricandidarmi in due comuni"

Dopo l'annuncio delle dimissioni di due membri del gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli nel Consiglio comunale di ieri, abbiamo chiesto a Federico Pavese, 'big' del partito di Meloni a livello locale nell'Empolese le motivazioni di questo gesto. Precedentemente a questo, i consiglieri Gabriele Chiavacci e Dessislava Giordano hanno dichiarato il sostegno al candidato sindaco Andrea Poggianti, attuale capogruppo ma non più in Fratelli d'Italia. Lo stesso partito infatti ha sostenuto a Empoli il candidato sindaco Simone Campinoti, con anche Forza Italia, Lega e Noi Moderati.

Ecco le parole di Pavese:

"Ho ritenuto necessarie le mie dimissioni perché non c’erano oggettivamente più le condizioni politiche, seppur per questo brevissimo periodo di fine legislatura, per poter andare avanti con un gruppo consiliare che, di fatto, non rappresenta piu Fratelli d’Italia, con all’interno una maggioranza di membri che o non hanno rinnovato, già dal 2023, la tessera del partito o addirittura non sono mai stati iscritti al partito. Gli stessi membri che oggi contribuiscono ad un progetto elettorale completamente in contrapposizione con Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra, tutti i partiti del centrodestra.

Avrei potuto non dimettermi e abbandonare il gruppo per andare nel misto ma sarebbe stato ancor più paradossale che un rappresentante di Fdi a livello comunale, provinciale, regionale uscisse da un gruppo che comunque ha ancora una dicitura che fa riferimento a FdI, anche se solo formalmente, un gruppo che rappresenta ormai qualcos’altro.

Mi sono dimesso anche per poter avere la possibilità, come già fatto nel 2019, a sostegno dei due candidati a sindaco in quota FdI di allora, di candidarmi in due comuni. Possibilità che, da eletto fino alla fine, per effetto di una legge sicuramente rivedibile, non mi sarebbe stata concessa.

Ci tengo comunque a ringraziare tanti “attori” del consiglio comunale empolese, in particolare Andrea Faraoni, presidente della IV Commissione Consiliare Bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale, sviluppo economico, col quale, da vicepresidente, ho avuto sempre una collaborazione fattiva e corretta".