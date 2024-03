Largo ai poeti a Castelfranco, incontri organizzati dal professor Baldacci

La Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto organizza “Largo ai poeti”, una rassegna di incontri su poeti e poetesse di vari periodi storici, a cura del professor Massimo Baldacci, per avvicinare i lettori alla bellezza della poesia e far conoscere artisti di grandissimo valore, capaci di emozionarci e regalarci squarci di verità. Gli incontri non sono riservati a letterati o a studiosi ma aperti ed assolutamente accessibili a tutti.

Ad aprire la rassegna, sabato 16 marzo alle ore 17,30, sarà l’opera poetica di Giacomo Leopardi (1798 - 1837), considerato una delle più importanti figure della letteratura mondiale, sabato 6 aprile alle ore 17,30 sarà la volta di Guido Cavalcanti (1259 – 1300), esponente di spicco della corrente poetica del “Dolce Stil Novo”.

L’ultimo incontro della rassegna letteraria sarà sabato 20 aprile sempre alle ore 17,30 con la poetessa Antonia Pozzi (1912 – 1938), la quale a proposito della poesia scriveva: “la poesia ha questo compito sublime: di prendere tutto il dolore che ci spumeggia e ci rimbalza nell’anima e di placarlo, di trasfigurarlo nella suprema calma dell’arte, così come sfociano i fiumi nella celeste vastità del mare. La poesia è una catarsi del dolore, come l’immensità della morte è una catarsi della vita”.

Per informazioni

Biblioteca Comunale: Tel. 0571 487260 oppure 0571 487263