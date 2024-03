Manutenzione stradale, 15 marzo 2024 modifiche alla viabilità in via Curtatone e Montanara

Previsto divieto di transito dall'incrocio con via Ricasoli all'incrocio con via G. Da Empoli. In via Ricasoli sarà istituita temporaneamente l'inversione del senso di marcia

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione delle strade nel territorio comunale. Nella giornata di domani, venerdì 15 marzo 2024, sono previsti interventi nel centro della città, in particolare in via Curtatone e Montanara. Per permettere lo svolgimento delle attività, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità, come disposto dall'ordinanza 142 (https://bit.ly/3PkZ7le) del 14 marzo 2024.

Il provvedimento prevede dalle 8 alle 18.30 del 15 marzo 2024 in via Curtatone e Montanara, dall'intersezione con via Ricasoli all'intersezione con via Giovanni Da Empoli, l'adozione del divieto di transito per tutti i veicoli a eccezione di quelli necessari per lo svolgimento dei lavori. In via Ricasoli, dall'intersezione con via Curtatone e Montanara all'intersezione con via Palestro, sarà invece istituita l'inversione del senso di marcia.

