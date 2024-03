Montelupo in Fiore, torna la mostra-mercato tra piante, laboratori e ceramica

La bella stagione inizia con Montelupo in Fiore, domenica 17 marzo dalle 9 alle 19, manifestazione ormai diventata una certezza del programma di eventi promosso dall’amministrazione comunale. Una ricca proposta di iniziative che si conferma anche per il 2024, comprese le iniziative realizzate direttamente dai commercianti aderenti al CCN "Borgo degli Arlecchini".

"Nell’ambito dei progetti volti a rivitalizzare il nostro centro cittadino rientrano a pieno titolo gli eventi di carattere promozionale che hanno l’obiettivo di far conoscere Montelupo ad un pubblico esterno, valorizzando le sue peculiarità. Montelupo in fiore è sicuramente uno dei nostri eventi di punta, oserei dire una certezza e negli ultimi anni grazie anche al supporto di Innovazione e Sviluppo dire proprio che lo abbiamo ulteriormente migliorato, come emerge chiaramente dal programma proposto", afferma l’assessore al commercio Simone Focardi.

Montelupo in fiore, 17 marzo 2024: il programma

Il mercato dei fiori e delle piante in corso Garibaldi, piazza della Libertà, via XX Settembre

Una ricca offerta di Laboratori in piazza Salvo D’Acquisto

· ore 10.00-13.00: creazione di piante grasse modellate con l’argilla e decorate con gli ingobbi.

· ore 15.00-19.00 decorazione dei piccoli vasi porta pianta.

· Laboratori per bambini e adulti a cura di “Spazio Arte BeaBis” Beatriz Irene Scotti – Giulia Alba Chiara Bono.

· ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00: “Affiorando”: realizzazione della carta con cellulosa di riuso con spezie e pigmenti naturali, con inserti di fiori, foglie, semi, elementi vegetali, usando la tecnica dei maestri cartai con telai di legno, polpa di cellulosa ed acqua contenuta nelle vasche. Le carte con semi potranno essere piantate in modo da creare un riciclo di rinascita ecologica. I fogli di carta realizzati saranno regalati ai partecipanti. Laboratorio per tutte le età a cura dell’artista Serena Tani.

Presso la sede dell’Associazione Auser a cura dell’associazione in collaborazione con la Pro Loco Montelupo, piazza dell’Unione Europea

· ore 10.00-12.00: laboratorio “semi di natura” con l’agronomo Dario Boldrini

· ore 15.00-18.00 laboratorio “orti creativi” con l’agronomo Dario Boldrini

Piazza dell’Unione Europea a cura di Libreria Mano Mano piazza in collaborazione con Cooperativa Ichnos

· 9.00 -13.00: attività e letture animate rivolta a famiglie con bambini dai 4 anni ai 12 anni.

· 15.00-18.00: laboratorio creativo legato al mondo della natura.

· 15.30-17.30 “Maratona di lettura dei Babbi” rivolta a tutti i bambini e ai babbi.

· 10.00-12.30: “Percorso sensoriale sulle erbe aromatiche. Un racconto alla scoperta della natura e un laboratorio creativo”. Laboratorio per bambini sulle piante officinali utili per la cosmesi e per l’uso culinario.

Il contest "I Fiori più Belli"

A cura del Centro Commerciale Naturale "Borgo degli Arlecchini" e Pro Loco Montelupo Fiorentino. Cittadini e commercianti sono invitati ad addobbare con fiori la porta, il balcone o la vetrina, inviando una mail a prolocomontelupofiorentino1@gmail.com oppure a borgoarlecchini@libero.it

In occasione di Montelupo in Fiore la giuria valuterà la decorazione più bella e saranno premiati i primi tre classificati.

La vetrina del Borgo, corso Garibaldi civico 36: vetrina allestita a tema floreale e vendita all’esterno di piccole piantine a cura dell’Associazione "Borgo degli Arlecchini".

L’evento sportivo

Dalle 11.00 alle 12.00: Ciclostorica "La Lastrense". I partecipanti attraverseranno a piedi e con bicicletta alla mano il centro storico e Piazza Unione Europea.

I sapori genuini in piazza Unione Europea

· Mostra-mercato, miele, produzioni tematiche, articoli e attrezzature da giardinaggio.

· Area della fattoria a cura della fattoria didattica GEA con presenza in loco per tutta la giornata di alpaca, capre sanen, capre camosciate delle Alpi, pecore naso nero del Vallese, asini e pony, pecore massesi e capre maltesi. Degustazione e vendita di miele biologico prodotto dalla fattoria Gea.

Discover Montelupo – Le visite speciali

Ore 10:30 Visita guidata presso l’Atelier Bagnoli

Atelier Bagnoli via della Quercia, 9 Loc. Sammontana – Montelupo Fiorentino

Disponibilità: 15 posti

Costo: Occorre essere in possesso della tessera Pro Loco Montelupo 2024, il costo della tessera è di € 5,00 ed è possibile sottoscriverla presso il Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino oppure presso l’Atelier Bagnoli poco prima l’inizio della visita guidata. Prenotazione obbligatoria.

Ore 16:00 visita guidata sensoriale al Museo della ceramica

L’esperienza con l’argilla inizia con il tatto, il primo senso che viene sviluppato fin da bambini e le emozioni che crea vengono dal cuore. Le mani sono le matrici di una comunicazione primordiale che, in contatto con l’argilla prima e le sue creazioni poi, suscitano sensazioni ed emozioni. Sarà a partire da questo senso che saranno svelate le fasi di lavorazione della ceramica e verranno scoperte le collezione del Museo della Ceramica. L’olfatto per finire guiderà i partecipanti nel mondo della Farmacia.