Multiutility: fare chiarezza. Incontro pubblico organizzato da Più Certaldo con Rossi (Cgil) e i comitati

Si terrà sabato 23 marzo alle 15.30 a Certaldo ai ‘Macelli Public Space’ un incontro pubblico dal titolo ‘Multiutility: fare chiarezza’.

A questo incontro hanno dato la loro adesione Rossano Rossi, segretario CGIL Toscana, Rossella Michelotti, Forum Toscana movimenti per l’acqua e Marco Cardone, Trasparenza per Empoli. È stato invitato anche il Comune di Certaldo, mentre si registra il diniego di Alia, nella figura del presidente Lorenzo Perra, il quale, come spiegato al comitato organizzatore, vuole mantenere in questa campagna elettorale un ruolo il più superpartes possibile. Disponibilità che Alia ha dato invece per un incontro privato.

L’iniziativa sulla Multiutility è stata organizzata dalla lista civica ‘Più Certaldo’ che vede come candidato sindaco civico, l’avvocato Pardo Cellini. A questa iniziativa sono stati invitati tutti i candidati a sindaco di Certaldo per sentire il loro parere su un tema molto caro e sentito ai cittadini. Il proposito di questo incontro è quello di dare un contributo importante al dibattito, con trasparenza e serietà a 360 gradi.

L’incontro sarà moderato dal direttore di gonews.it, Elia Billero

Fonte: Lista civica più certaldo, per la candidatura di Pardo Cellini a Sindaco di Certaldo