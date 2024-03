Nuovi parcheggi a pagamento a Fucecchio, la Lega: "Ampia maggioranza contraria da nostro sondaggio"

Si è concluso il sondaggio indetto dalla Lega per conoscere l'opinione dei fucecchiesi sui 350 nuovi stalli a pagamento voluti dall'attuale Amministrazione Comunale. Ha partecipato al sondaggio un campione di 360 cittadini di Fucecchio (campione significativo della serietà ed attendibilità della rilevazione). Sui 360 cittadini interpellati, 29 si sono dichiarati favorevoli ai nuovi parcheggi a pagamento e 331 contrari. In merito, il Segretario della Lega a Fucecchio e Consigliere comunale, Marco Cordone, ha dichiarato:" La Lega con questo sondaggio su un tema molto importante quale è quello dei parcheggi a pagamento, si è sostituita all'Amministrazione comunale che ha pensato bene di portare a compimento questo progetto senza prima consultarsi con la cittadinanza. Abbiamo chiesto più volte al Comune di rivedere almeno parzialmente, il piano sui nuovi stalli a pagamento (vedasi i parcheggi di piazza XX Settembre, quasi sempre vuoti), ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Siamo più che mai convinti che le caratteristiche del Comune di Fucecchio, non debbano prevedere tutti questi posti auto a pagamento e queste cose le diremo anche in campagna elettorale. Rimaniamo delusi ma non sorpresi che la Giunta Spinelli non ascolti i rappresentanti di una forza politica che dall'inizio di questo mandato amministrativo, ha fatto dell'opposizione costruttiva, il suo mantra. Ringrazio i componenti della Segreteria della Lega di Fucecchio per la fattiva collaborazione di questo sondaggio, ed in particolare Elisa Gini, Eduardo Lambiase ed il Vicesegretario Stefano Cartocci"