PNRR a Pisa, cantiere in corso all’asilo nido del Cep: il Sopralluogo del vicesindaco Latrofa

Lavori in corso all’asilo nido del quartiere Cep a Pisa per la riqualificazione completa della struttura, finanziata con fondi PNRR del Bando “Piano per asili nido”. Dopo il sopralluogo effettuato il mese scorso al cantiere dell’asilo nido Betti, stamani giovedì 14 marzo il vicesindaco di Pisa con delega a lavori pubblici ed edilizia scolastica Raffaele Latrofa ha fatto un secondo sopralluogo nel cantiere dell’asilo nido Cep, per verificare l’andamento degli interventi, accompagnato dal responsabile dei lavori Stefano Garzella.

“Un altro sopralluogo - ha dichiarato il vicesindaco Raffale Latrofa - per verificare lo stato dei lavori dell'asilo nido del Cep che verrà completamente riqualificato. 570 mila euro di lavori, dei quali 355 mila sono risorse del PNRR e il resto a carico del Comune, per realizzare la riqualificazione completa della struttura con introduzione della sezione lattanti, che impone la realizzazione di una nuova cucina, aumentando così di cinque unità, da 25 a 30, il numero dei bambini che potranno frequentare l'asilo. Sono previste inoltre opere di ristrutturazione sismica, impiantistica revisionata con utilizzo di luci a led e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico, il rifacimento completo di tutta la copertura e delle finiture come servizi, pavimenti, controsoffitti, imbiancature. Terminati i lavori, avremo così una struttura rinnovata, moderna, sicura, completamente accessibile e all'avanguardia. È una grande soddisfazione portare avanti interventi di completa riqualificazione delle strutture con cantieri finanziati dal PNRR che procedono secondo cronoprogramma e tempi prestabiliti. La fine dei lavori è prevista per luglio-agosto 2024, in modo da poter riaprire l'asilo con il nuovo anno educativo, completamente ristrutturato. Questo è uno dei cinque cantieri in corso in città grazie ai fondi PNRR di 5,6 milioni di euro che ci siamo aggiudicati e a cui come Comune aggiungiamo risorse per un totale di 7 milioni, che porteranno ad un aumento complessivo di 31 posti nido. Interventi che rappresentano un fiore all'occhiello della nostra azione amministrativa”.

L’intervento prevede la ristrutturazione complessiva, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’edificio esistente. La riqualificazione funzionale dell’asilo è mirata alla realizzazione di due unità didattiche autonome in grado di accogliere fino a 15 bambini ciascuna, da destinare a due gruppi di bambini, medio-grandi e medio-piccoli, in modo da introdurre la sezione lattanti e poter portare a 30 la capienza complessiva della struttura.

Nello specifico i lavori prevedono la riorganizzazione degli spazi interni con demolizioni e rifacimento di tramezzature e pareti che saranno sostituite con sistemi “a secco” più versatili e leggeri; il rinnovo delle principali componenti impiantistiche (elettrico, illuminazione, antincendio); l’adeguamento sismico delle strutture principali del nido, con interventi strutturali atti a incrementare la capacità sismo-resistente dell’edificio e rimuovere le cause principali di vulnerabilità; il ripristino funzionale della copertura con rifacimento dell’impermeabilizzazione e interventi di coibentazione per migliorare l’isolamento termico dell’involucro edilizio; sarà installato un nuovo controsoffitto in tutti i locali e rifatte le pavimentazioni; saranno installate linee vita anticaduta per la sicurezza. Ai fini del risparmio energetico, oltre a sostituire gli apparecchi illuminanti con nuovi a tecnologia LED, si adotteranno sistemi di regolazione intelligenti attraverso sensori di presenza e a regolazione automatica in base alla luce naturale, anche al fine di migliorare il confort visivo. Per l’introduzione della sezione lattanti è infine prevista la realizzazione ex novo della cucina. L’importo complessivo dei lavori è di 570.484 euro, dei quali 355.324 euro sono risorse del PNRR e il resto, 235.159 euro, è a carico del Comune.