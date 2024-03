Raccolgono 100 fascine di pungitopo, denunciati 4 irregolari in Italia

In quattro sono stati scoperti dai carabinieri forestali di Pontedera a Capannoli mentre raccoglievano oltre 100 fascine di pungitopo, pianta tutelata e di cui si possono raccogliere solo pochi esemplari. I militari hanno avuto conto del fatto che i 4 sono tutti irregolari in Italia. Per questo sono stati denunciati per tentato furto e sono stati avviati alla procedura per la regolarizzazione della presenza sul territorio nazionale. Il pungitopo viene richiesto e ben pagato per le composizioni floreali, soprattutto in occasione delle feste.