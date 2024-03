Raccolgono pungitopo illegalmente, fermati dai carabinieri

I carabinieri di Pontedera sono intervenuti nel comune di Capannoli , in seguito alla segnalazione di quattro individui che stavano raccogliendo una grande quantità di arbusti in una zona boscosa. Sul posto, hanno trovato quattro persone di nazionalità straniera che avevano tagliato e accumulato oltre 100 fascine di pungitopo, una pianta protetta dalla legge e consentita per la raccolta solo in quantità limitata. Il pungitopo è molto richiesto e ben remunerato per le composizioni floreali. Essendo risultati irregolari sul territorio italiano, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per tentato furto, poiché non avevano l'autorizzazione della proprietà per la raccolta. Il materiale raccolto è stato sequestrato e i quattro individui sono stati avviati alla procedura di regolarizzazione della loro presenza sul territorio nazionale.