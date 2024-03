Cinque anni di mandato, Barnini: "Empoli ha recuperato fiducia nei propri mezzi"

Cinque anni di mandato riassunti in un sito, un corposo libretto e un 'giornale' che indica 'Empoli come sei', così il nome della campagna informativa sul bilancio della giunta guidata da Brenda Barnini.

Come per tutti i bilanci, sono i numeri a fare da padrone: circa 23,7 milioni di euro di finanziamenti ottenuti dal PNRR, 95 milioni di investimenti fatti e in via di realizzazione in settori come viabilità, scuola, sport, verde urbano e parchi pubblici o cimiteri, o ancora oltre 15,1 milioni di spesa per il servizio sociale fra contributi affitto, progetti della Società della salute e opere e progetti per l'abbattimento di barriere architettoniche e cognitive. E ancora oltre 43,4 milioni per la spesa per il servizio scuola, dagli asili nido alle secondarie di primo grado, oltre 9 milioni di spese per il servizio cultura fra contributi alle associazioni e iniziative culturali, biblioteca e musei, senza trascurare lo sport, con una spesa da circa 7,6 milioni su 21 impianti.

"L'azione dell'amministrazione è riuscita a completare quasi l'80% degli impegni totali di mandato - afferma Barnini -. Dove non si arriva a dare risposte, le motivazioni sono due: non ci sono soldi per fare tutto, e dunque vanno scelte delle priorità, oppure il procedimento amministrativo ha una lunghezza incomprimibile. Basti pensare che Palazzo Leggenda, la biblioteca dei ragazzi, ha avuto inizio dei lavori nel 2016 e l'abbiamo inaugurata a gennaio. I tempi di media di un'opera pubblica sono di 7 anni e mezzo in Italia".

Per raccontare quanto fatto ci sarà anche una serata in programma giovedì 21 marzo 2024, al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, alla presenza fra gli altri della sindaca Barnini e della giunta comunale.

"Questo è quanto abbiamo fatto, il giudizio dei cittadini deve essere rispetto a se quei soldi (95 milioni di euro in 5 anni) siano stati spesi su cose che condividono a meno. Questi dati sono il frutto di grande coesione e compattezza dell'amministrazione, assieme alla passione e alla competenza della struttura tecnica e amministrativa", commenta ancora.

Oltre all'elenco puntuale della stragrande maggioranza degli interventi, trovano spazio anche interventi iconici come la nuova Casa della salute, il condominio solidale Freedom e Palazzo Leggenda. L'unico rendering ancora presente è quello del teatro, ma "a fine maggio il cantiere sarà pronto a partire e durerà un paio di anni. Anche se la prima pietra è meglio posarla dopo le elezioni".

Empoli vedrà anche nei prossimi mesi già delle opere concrete da inaugurare, come la scuola di Pontorme, nella quale la sindaca spera di poter far trascorrere gli ultimi giorni di lezione degli alunni per questo anno e poi la prima parte del progetto Hope al vecchio ospedale, per il quale conta di avere un'anteprima dei locali finiti, mentre la seconda parte dei cantieri (che si affaccia su via Roma) ha avuto inizio da poco.

"Empoli ha recuperato fiducia nei propri mezzi e ha fatto un salto in avanti per essere a misura di famiglie", ha chiuso la sindaca .