Fi-Pi-Li, per migliorarla i lettori di gonews.it vogliono la Terza corsia

Terza corsia avanti tutta in Fi-Pi-Li. Nel recente sondaggio dedicato alla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, ai lettori di gonews.it è stato chiesto di esprimersi su quali miglioramenti potessero venire apportarti per renderla più agevole per i pendolari automobilistici.

Il 64.63% dei partecipanti al sondaggio, ossia 212 lettori, ha appunto indicato come miglior soluzione l'ampliamento della strada regionale toscana con la Terza corsia, mentre il 28,05% (93 voti) vorrebbe imporre un divieto di transito per i mezzi pesanti. A mettere d'accordo quasi tutti è il no a un eventuale pedaggio, ipotizzato come possibile miglioramento solo dal 7,32% dei lettori (24 voti).