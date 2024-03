Flash mob di Forza Italia contro criminalità in zona stazione

"Le reazioni dell'Amministrazione comunale di Firenze all'ennesimo episodio di criminalità avvenuto nella zona di piazza Stazione, sono gravi e inaccettabili, perché sono il sintomo di una mancata presa di coscienza delle responsabilità che ricadono su chi governa la città. Sono anni che si verificano fatti gravi in quella zona, sono anni che li denunciamo sia noi come forze politiche, sia i comitati dei residenti, ma non è cambiato nulla, e questa volta c'è scappato anche il morto".

Lo dichiarano il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella e la coordinatrice comunale fiorentina del partito, Mariagrazia Internò, che insieme a una delegazione di FI hanno partecipato al flash mob in largo Alinari organizzato dai comitati cittadini.

“È inutile che Palazzo Vecchio provi a gettare la colpa addosso al governo nazionale, lamentando mancanza di forze dell'ordine - puntualizzano Stella e Internò -. La polizia municipale ha un organico che sfiora le mille unità: si impieghino i vigili per presidiare le aree più a rischio della città, invece di fare solo multe. La zona di piazza Stazione è diventata da tempo il luogo più pericoloso di Firenze e dirlo non è una esagerazione, ma la realtà dei fatti. Balordi, criminali, spacciatori, ubriachi si aggirano in questa terra di nessuno, e mettono a repentaglio la sicurezza di chi si trova a passare da quelle parti. Si intervenga con urgenza, in questa zona come in altre, a cominciare dalle Cascine, dove da anni si spaccia alla luce del sole senza che Palazzo Vecchio muova un dito".

Fonte: Ufficio Stampa