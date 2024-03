Il 'contro-bilancio' di fine mandato di Oliveri (Asma) a Santa Croce

Facendo seguito al resoconto di fine mandato esposto dalla sindaca Giulia Deidda ai cittadini presenti nella Sala Consiliare, come consigliere comunale, mi sento in dovere di evidenziare la mancanza di chiarezza di alcune sue considerazioni relative al suo operato in questi dieci anni.

La sindaca ha iniziato parlando dell’ammontare delle spese complessive per opere pubbliche realizzate in questi dieci anni per un valore complessivo di oltre 14 milioni, non prendendo in nessuna considerazione l’effettivo impatto di tali investimenti. I cittadini si sono domandati spesso se, in diversi casi, queste scelte siano state fatte per venire incontro agli interessi della comunità o solo per proprie priorità politiche. Per fare qualche esempio, hanno destato forti perplessità la realizzazione di opere quali; la pista ciclabile di via Copernico, il restyling di piazza Matteotti, la manutenzione della Nuova Francesca di cui il comune si è fatto carico, la gestione rifiuti, lo stato di totale abbandono dei parchi pubblici e la situazione precaria delle nostre strade. La sindaca inoltre si è dimenticata di dire che, nonostante le promesse delle sue due campagne elettorali in cui aveva affermato di voler realizzare piazza Panattoni a Staffoli ha dovuto lasciare in sospeso il progetto, per il quale sono stati stanziati 800.000,00 asserendo che ci sono pareri diversi tra i cittadini sulla realizzazione, lasciando così la questione in carico al prossimo sindaco.

Nel suo intervento come mai si è dimenticata di informare i cittadini che l’amministrazione nell’ultimo bilancio di previsione ha previsto un fondo di crediti di dubbia esigibilità pari a 6.437.157 euro?

Come mai non ha detto che in base alla statistica degli ultimi 5 anni 2 cittadini su 10 non pagano la spazzatura? che le sanzioni amministrative non vengono pagate da 6 cittadini su 10 e le multe da 5 su 10 ?

Che in merito ai contributi agli investimenti sono stati riportati sul bilancio provvisorio 5.363.113 euro, ma questi progetti riceveranno i contributi PNRR solo qualora il Governo metterà a disposizione ulteriori somme per i comuni dietro una precisa rendicontazione, ma che al momento non sono previsti.

Che abbiamo mutui per gli anni 2024-2025-2026 di euro 9.583.686,20 - 10.192.127,35 - 10.489.351,71.

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale l’entrata del comune del teatro è pari a 20.205,00 e le spese sono 232.235,24 con una rimessa di 212.030,24, per le mostre e spettacoli le entrate sono 63.200,00 contro le spese pari a 139.655,24 con una perdita 76.455 euro.

Per lei queste sono le priorità, è proprio sicura che i cittadini non ne abbiano altre?

Oppure crede che per questa sua idea di cultura si debbano sacrificare le esigenze primarie della comunità?

Si è mai posta il problema che ogni giorno con la cultura non viene effettuata la manutenzione ai grossi crateri nelle strade che mettono a repentaglio la vita di chi le percorre?

Vogliamo parlare della manutenzione dei 200 alberi piantati nella zona industriale, quelli davanti allo stadio Masini e anche di quei 12 alberi avuti in regalo dalla Polisportiva Spensierati? Nella zona industriale 80 circa sono già secchi, davanti allo stadio 10 su 12 sono secchi e ugualmente quelli ricevuti in regalo su 12 alberi 10 sono secchi? C’è solo da vergognarsi. La non manutenzione agli alberi c’è sempre stata, basta ricordarsi degli alberi piantati e seccati sulla rotatoria in viale di Vittorio, in via Gozzini e in via di Pelle dove seccarono circa 40 pini.

Vogliamo parlare della viabilità? Da quando è stata modificata in qualsiasi momento della giornata ci sono file ovunque in particolar modo in via di Pelle, ribattezzata “via dell’Imbuto” dove gli automobilisti per dirigersi verso il ponte devono incolonnarsi per decine di minuti.. E della famosissima pista ciclabile davanti alla posta che ha voluto in tutti i modi realizzare prendendo un mutuo di oltre 200.000 euro e che viene percorsa da non più di 10 biciclette al giorno?

Vogliamo parlare della segnaletica orizzontale e verticale? Da anni ormai la segnaletica orizzontale sulle strade è quasi invisibile in particolar modo sugli attraversamenti pedonali davanti alle scuole, sui dossi e sugli incroci più pericolosi anche se ultimamente l’amministrazione ha voluto vendere un po' di fumo verniciando qua e in là alcuni stop larghi 1 metro su alcuni incroci non pericolosi. La segnaletica verticale è obsoleta e talvolta nascosta, non è a norma del codice della strada in quanto specialmente di notte i cartelli stradali non si vedono oltre che ce ne sono tanti installati in modo sbagliato.

Vogliamo parlare degli scivoli per i disabili nei marciapiedi? L’amministrazione visto l’attenzione che ha per il sociale anziché cercare di eliminare le barriere architettoniche ne ha realizzate altre in diversi posti per esempio in via Settembrini, in via Marchesi in via di Vittorio e così via

Vogliamo parlare del cinema di Staffoli? Ormai sono anni che gli staffolesi vengono presi in giro, l’amministrazione non riesce a farci niente e l’intenzione di realizzarci qualcosa è solo se riesce ad alienarlo.

Vogliamo parlare dei topi che scorrazzano nel centro storico e nei piazzali delle concerie dismesse? Dei tombini che non vengono puliti o solo dopo che le strade si allagano, dei giardini in particolar modo pieni di zanzare?

Vogliamo parlare della manutenzione dei parchi? Ci sono parchi dove i giochi sono rimasti per mesi e mesi rotti privando ai bambini di poterci giocare oltre ad avere anche l’erba tagliata ogni tanto, senza cestini. In particolar modo il parco Aldo Moro, il più grande di Santa Croce da anni è all’attenzione di tutti che ci sono solo 6 panchine, dove regna la sporcizia quasi quotidianamente, dove cadono rami di pini, dove persone ci fanno i propri bisogni vicino alle siepi, dove il gioco della Torre è stato transennato per mesi interi. E’ questo il saper amministrare e andare incontro ai bambini?

Vogliamo parlare dei marciapiedi? quando uno cammina deve tenere gli occhi bassi altrimenti rischia di cadere, ci sono persone che preferiscono camminare sulla strada a causa della pavimentazione malridotta

La sindaca afferma che vien dalla festa dell’Unità, per questo ha voluto sempre incontrare i cittadini solo all’interno di questa festa e non in un posto neutro, ma ogni qualvolta che c’è stato da pagare il suolo pubblico per la festa il PD non ha rispettato il regolamento come invece viene rispettato da tutti i cittadini.

Il suo slogan nella sua campagna elettorale è stato “Per una Santa Croce ancora più bella ancora più giusta”. Quale film ha visto? Spero tanto chi sotto il suo post scrive bellissimi commenti per quello che ha fatto abbia capito che non ha fatto quasi nulla per combattere il degrado abbandonato dalle persone incivili lasciando alla vista di tutti strade e piazze piene di sporcizia? Questo problema non l’ha mai saputo affrontare per bene ed eliminarlo in 15 anni.

Giulia Deidda, come ricorda lei stessa, da 20 anni che amministra il comune di santa croce non può solo parlare dei suoi due mandati da sindaca ma anche dei suoi 5 anni precedenti da vice sindaco e ass. all’ambiente dove ha ugualmente fallito sul problema del degrado presente sulle strade del nostro comune e quando dico comune vuol dire Santa Croce e Staffoli.

Probabilmente la sindaca, nell’elogiare la sua ex assessora Mariangela Bucci quale prossima candidata a sindaca per il centro sinistra, non ha ascoltato una sua intervista nella quale la Bucci dichiara “però ci sono degli aspetti che magari risultano un po' messi da parte , che so, la pavimentazione delle strade del centro, l’erba tagliata più spesso , queste sono cose che rispetto a progetti più grandi , più importanti , sembrano piccole cose , ma se , le persone sentono che questo è importante credo che questo bisogno meriti la stessa dignità di altri bisogni, perchè non è banale, se lo considerassi banale significherebbe che non sto davvero ascoltando” Questo, detto dalla candidata a sindaco fa capire che la sindaca Giulia Deidda nei suoi 10 anni non ha saputo governare bene non ritenendo importanti i bisogni dei cittadini e non dando la stessa dignità alle sue priorità: scuola, sociale, cultura e sport. Non credo che sia un complimento ma una vera affermazione di mal governo di Giulia Deidda.

Non basterebbe questa pagina per elencare quant’altro non trovi la mia approvazione ma oltre a ciò, non posso non esternare la mia preoccupazione per lo stato di salute della finanza comunale. Le mie perplessità sono state già’ espresse durante i consigli comunali, come spesso accade, non hanno ricevuto la particolare attenzione che queste problematiche avrebbero dovuto avere.

Pertanto non mi ritengo, insieme a moltissimi cittadini, soddisfatto né del suo operato e né della sua insoddisfacente capacità’ di ascolto della voce dei cittadini e, conseguentemente, scarsa conoscenza delle problematiche locali. A testimonianza della veridicità di quanto dico, parecchi cittadini della sinistra si rivolgono al sottoscritto per vedere se posso risolvere i loro problemi in quanto l’amministrazione non glieli ha saputi o voluti risolvere. Sicuramente la sindaca Giulia Deidda in questo momento è impegnata in aperta campagna elettorale a favore dalla candidata del centrosinistra ma dai cittadini sarà ricordata per quello che non ha fatto o fatto male e non per i numeri che ha dato.

Enzo Oliveri, capogruppo del gruppo consiliare “Asma” 2.1