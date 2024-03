Lavori a Empoli, modifiche alla viabilità

Nella giornata di lunedì 18 marzo 2024, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità nelle vie di San Martino (Pontorme), Del Papa e Chiarugi. In particolare, nelle ultime due strade le modifiche resteranno in vigore anche nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 marzo.

VIA SAN MARTINO

Con ordinanza 139 del 14 marzo 2024, per permettere lo smontaggio e l'allontanamento di una gru a torre per la movimentazione di carichi in un cantiere edile, è stato disposto dalle 8.30 fino al termine delle operazioni e comunque non oltre le ore 18 di lunedì 18 marzo, in via di San Martino, il divieto di transito con chiusura dell'intera carreggiata al traffico veicolare e pedonale, nel tratto antistante il civico 1 e aree contermini.

VIA DEL PAPA

Con ordinanza 140 del 14 marzo 2024, per lo svolgimento di attività di manutenzione della facciata di un immobile, è stato disposto dalle 9 alle 18 nei giorni 18, 19 e 20 marzo il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli necessari per la concretizzazione dell'attività, limitatamente alle loro effettive necessità, in via Del Papa, nel tratto compreso fra l'intersezione con via Ferrucci e Canto Ghibellino in corrispondenza dei civici 105 e 107. Dovrà essere regolarmente garantito il traffico pedonale: quando nel corso dell’occupazione saranno movimentate parti strutturali o comunque di ingenti dimensioni o verrà effettuata qualsivoglia operazione che renda il transito pedonale non sicuro, questo dovrà essere interrotto da moviere per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’operazione stessa.

VIA CHIARUGI

Con ordinanza 143 del 14 marzo 2024, per permettere lavori di installazione parapetti, è stato disposto dal 18 al 20 marzo 2024, dalle 8.30 alle 18, il divieto di transito per tutti i veicoli a eccezione di quelli necessari per la concretizzazione dell'attività, limitatamente alle loro effettive necessità di impiego e negli orari previsti dall'ordinanza, in via Chiarugi, nel tratto compreso fra il civico 63 e l'intersezione con via delle Chiassatelle. Dovrà essere regolarmente garantito il traffico pedonale: quando nel corso dell’occupazione saranno movimentate parti strutturali, di ingenti dimensioni o verrà effettuata qualsivoglia operazione che renda il transito pedonale non sicuro, questo dovrà essere interrotto da moviere per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’operazione stessa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa