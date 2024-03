L'ex vicesindaco di Tavarnelle presenta l'ultimo libro

Un volume che ricostruisce la passione e l’impegno politico di Rino Capezzuoli, ex vicesindaco del Comune di Tavarnelle, e che raccoglie l’ampia produzione dell’autore tavarnellino tra poesie di carattere politico, lettere e scritti prodotti dal 2017 al 2023. E’ la Fondazione Circolo Rosselli di Firenze ad ospitare la presentazione della pubblicazione di Rino Capezzuoli “La politica questa sconosciuta”, prevista lunedì 18 marzo alle ore 17, insieme al presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini, al sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli e a Roberto Del Buffa.

Il libro inizia con il capitolo “Dalla poesia operaia alla poesia politica” per poi riproporre gli articoli pubblicati sul mensile Laburista Notizie dal 2018 al 2023, gli articoli e le lettere al direttore dell’Avanti on-line. Infine, i capitoli inediti sui vari aspetti della situazione politica e sociale del Paese, sull’ambiente, la sanità e l’economia, sulla Resistenza e il socialismo.

“Questo libro - spiega l’autore - nasce con la volontà di dare un piccolo contributo alla ripresa di un dibattito pubblico locale scomparso ormai del tutto, con l’intento di riprendere un confronto, reale sui servizi, sulla vita sociale, economica, culturale delle nostre comunità, cioè con l’intento di riprendere a fare politica locale per sconfiggere l’egoismo, la sguaiatezza, il razzismo e l’antipolitica che avanza”.

“Rino Capezzuoli è un appassionato militante politico socialista - afferma Valdo Spini - con un passato di incarichi amministrativi, è stato vicesindaco del suo Comune Tavarnelle Val di Pesa della cui storia è un appassionato cultore e di militanza sindacale alla Malesci di Firenze. Capezzuoli nel suo libro rivendica il ruolo della politica che con una nutrita documentazione del suo operato intende far conoscere: appunto 'la politica questa sconosciuta'. Oggi che i legami tra cittadine e cittadini da un lato e partiti e istituzioni dall'altro si sono allentati e si sono creati vuoti pericolosi di riferimenti ideali, l'invito al ritorno alla politica sembra sempre più attuale”. “Così come ricordare il filone politico e ideale di Matteotti e Rosselli è qualcosa che arricchisce tutti i democratici, che siano o non siano socialisti”, conclude Spini.

“Non posso che apprezzare e imparare da un uomo che ha fatto della sua vita una ricerca continua e della cultura la via per costruire cittadinanza - ha affermato Baroncelli -. Oggi, dove tutto è superficiale Rino Capezzuoli, scende nelle profondità delle cose. E ne studia a fondo i processi e cerca di comprenderne gli sviluppi, tale attività si chiama ricercare e costruire anche pensieri profondi che, messi a disposizione, costituiscono base di una coscienza e di una riflessione profonda sulla società e sulla politica, dunque sulla storia”.

Rino Capezzuoli è stato tecnico e ricercatore in un’azienda farmacologica fiorentina. Da sempre impegnato nel sindacato e nella vita politica locale della sua Tavarnelle Val di Pesa. È stato consigliere comunale e vicesindaco, punto di riferimento dei socialisti nel Chianti fiorentino.

