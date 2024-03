Omicidio del 19enne a Firenze, fermato un 26enne

Un 26enne senegalese è stato sottoposto a fermo perché accusato di omicidio volontario del 19enne moldavo Petru Tataru, morto dopo una coltellata ricevuta in largo Alinari a Firenze tra il 13 e il 14 marzo. Il fermo giunge a un giorno di distanza dopo i controlli verso un gruppo di persone, da parte della polizia, per accertare le responsabilità. Si ipotizza ancora che una questione di droga sia stata la causa scatenante del terribile fatto.

La nota della questura di Firenze

Indagini lampo della Polizia di Stato che in poche ore ha chiuso il cerchio sull’omicidio avvenuto ieri nei pressi della Stazione: subito dopo il tragico episodio, che è costato la vita ad un giovane cittadino straniero, la Squadra Mobile fiorentina ha fermato un’auto sospetta in via dei Nerli, identificando immediatamente sei persone a bordo.

I poliziotti, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, hanno lavorato ininterrottamente per ricostruire la possibile dinamica della vicenda, passando al setaccio anche ogni singolo fotogramma delle immagini della videosorveglianza cittadina.

Tutti gli elementi raccolti hanno portato gli investigatori di via Zara ad individuare il presunto autore del gesto proprio tra quelli fermati in mattinata e a scoprire, sempre secondo una prima ipotesi investigativa, che l’omicidio sarebbe stato preceduto da una rapina in strada, sempre nei confronti della medesima vittima.

All’esito degli accertamenti la Polizia di Stato ha quindi sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino senegalese di 26 anni, al momento gravemente indiziato sia per l’omicidio che per la rapina.

La scorsa notte l’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato accompagnato al carcere fiorentino di Sollicciano, in attesa della convalida della misura precautelare dell’Autorità Giudiziaria.