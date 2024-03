Picchia la compagna da anni, arrestato 54enne a Firenze

Un 54enne tunisino è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. I carabinieri di Firenze Santa Maria Novella sono stati chiamati nella sera del 12 marzo scorso dalla donna 60enne italiana vittima delle violenze. Nell'abitazione sono stati trovati i due, lei con ferite che i sanitari di Careggi hanno dichiarato guaribili in 30 giorni. La sua testimonianza ha chiarito una vicenda che si protraeva da anni. La donna non aveva mai trovato il coraggio di denunciare le violenze patite fino a quella sera. L'uomo dopo l'arresto è stato posto a disposizione della procura di Firenze.

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.