Piscina di Empoli sospende attività per "problema tecnico"

Un guasto tecnico alla piscina di Empoli del quartiere Serravalle, gestita dalla società in-house Aquatempra, ha causato questa mattina la sospensione delle attività "fino al ripristino delle condizioni di normale utilizzo".

Secondo quanto appreso, i valori di cloro sono risultati troppo alti all'interno delle vasche e si sta lavorando per ripristinare una corretta percentuale in acqua.

Il problema che ha portato alla temporanea chiusura sembra essere stato davvero inatteso, visto che sui canali social Aquatempra fino a ieri erano state pubblicate offerte di lavoro per addetti per il punto di ristoro e amministrativi.

"Vi terremo aggiornati e faremo del nostro meglio per ripristinare il normale funzionamento della struttura al più presto. Ci scusiamo per il disagio che questa situazione potrebbe causare e vi ringraziamo per la vostra comprensione e pazienza", si commenta nella nota diffusa sui social.