Poggianti (Centrodestra per Empoli) sull'Unione dei Comuni: "Carrozzone da superare per trasformare Empoli in provincia"

Andrea Poggianti (Centrodestra per Empoli) è stato eletto consigliere delegato per Empoli per l'opposizione all'Unione dei Comuni. Un ente che intende superare con le mire future di portare Empoli a diventare una provincia. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sono stato eletto consigliere dell'Unione dei Comuni. Il mio impegno come candidato sindaco è superare questo ente. Un organismo di secondo livello percepito come carrozzone che allontana i servizi essenziali. Una polizia municipale incapace oggi di presidiare il territorio. Politiche sociale gestite con Publicasa Spa con una lunga lista di attesa nell'assegnazione delle case popolari. Una protezione civile affidata solo ai privati perché l'ente non è riuscita a fare una reale prevenzione idraulica del territorio. Superare questo ente tramite convenzioni nell'attesa di trasforamre Empoli nella candidata ideale a diventare una provincia".