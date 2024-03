Rete delle città medievali, la Lega: "Certaldo perde grande chance, maggioranza inadeguata"

È stata presentata nei giorni scorsi la Rete delle Città medievali italiane, promossa da ENIT - Agenzia per il turismo, che comprende 28 Comuni di 10 diverse Regioni. Hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa anche alcuni Enti toscani, fra cui Fucecchio per l'Empolese Valdelsa e a noi vicina San Gimignano.

"Questa Amministrazione ha perso un'altra grande chance per promuovere Certaldo e i propri eventi - dichiarano i Consiglieri della Lega Eliseo Palazzo e Damiano Baldini. Non si contano più le occasioni mancate dal Partito Democratico in questi anni, a partire dall'esclusione da EXPO 2015, passando per una gestione social a dir poco imbarazzante, fino a quest'ultima notizia.

Non possono bastare i progettini, decisamente di minore impatto, riguardanti il solo Empolese Valdelsa (vedi MuDev in Bus); Certaldo necessita di azioni concrete per il marketing territoriale , che la faccia conoscere anche fuori dai confini italiani" continuano i Consiglieri del carroccio.

"La maggioranza si dimostra ancora una volta inadeguata per gestire una realtà come Certaldo. Riteniamo opportuno che chi detiene la delega al turismo (il sindaco Giacomo Cucini, NdR) la rimetta per rispetto nei confronti dei cittadini, anche di chi quotidianamente si impegna per promuovere il territorio, senza ricevere feedback positivi dai nostri Amministratori. Abbiamo presentato una mozione per rimediare a questa mancanza inconcepibile per la nostra storia, vedremo cosa risponderanno. Certaldo - concludono i Consiglieri - con il PD e la lista civica Sarà Certaldo è allo sbando totale e solo con un cambio politico al timone della Città può risolvere le tante criticità esistenti".

