Senza via di uscita? Un dibattito sulla questione palestinese

Il Comitato per i diritti umani del Valdarno Inferiore, l’Associazione di solidarietà con il popolo Saharawi Hurria, la Sezione di San Miniato dell’ANPI, l’Arci Valdarno e il Comitato G. Gori di Cigoli organizzano un dibattito sulla questione palestinese, ossia sull'offensiva israeliana nella Striscia di Gaza, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, e sul sostegno a Israele delle democrazie occidentali.

Il dibattito, oltre a offrire un’occasione di conoscenza delle condizioni di privazione delle libertà del popolo palestinese, propone una discussione sulle responsabilità delle democrazie occidentali, e dell'Italia in particolare, a partire dalla presa di posizione sottoscritta da oltre 800 funzionari pubblici americani ed europei, che denunciano le gravi violazioni del diritto internazionale imputate alla risposta militare di Israele e puntano il dito contro le attuali politiche dei governi occidentali che indeboliscono "la loro posizione morale e minano la loro

capacità di difendere la libertà, la giustizia e i diritti umani a livello globale"

C’è una via di uscita? Al dibattito partecipano:

Domenico Quirico, inviato del quotidiano La Stampa e autore del recente libro Kalashnikov (Rizzoli, 2024), e l’assessora regionale per la promozione dei diritti umani Alessandra Nardini. Introdurrà la serata Marco Tremori, insegnante di geografia dell’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato.

L’appuntamento è al Circolo Arci G. Gori di Cigoli (San Miniato, Pisa) Sabato 16 marzo alle ore 17:00. L'iniziativa è organizzata in ricordo di Giorgio Savini, scomparso un anno fa, che molto si è impegnato in associazioni e movimenti di solidarietà, in particolare a sostegno dei diritti del popolo Saharawi, e nei movimenti per la pace.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio