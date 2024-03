Sicurezza, Barnini sulle vicende fiorentine: "Commenti politici inadeguati da ambo le parti"

Sul tema sicurezza la sindaca di Empoli Brenda Barnini è intervenuta nella conferenza sul bilancio di fine mandato, specificando che sul tema "l'amministrazione ha lavorato per 10 anni 365 giorni l'anno e non è mai stato un argomento che abbiamo sottovalutato o strumentalizzato. Questo è il vero elemento di criticità da gestire nel dibattito pubblico". Rimanendo 'in casa', sulle ordinanze che hanno riguardato la chiusura dopo le 20 di 10 attività tra bar kebab e minimarket, ha affermato che "alla luce delle ordinanze gli esercenti si sono resi disponibili a un dialogo a un sistema di regole e rischi condiviso".

Ma commentando le vicende fiorentine, dopo la morte di un 19enne in largo Alinari, Barnini è più critica: "L'ennesimo episodio estremamente grave deve fare riflettere e ho trovato inadeguati i commenti politici da una parte e dall'altra. Le ordinanze rientrano tra le competenze del sindaco, quello della sicurezza è un problema di cui devi prenderti carico, non devi fare solo una richiesta giusta di presidio". Il commento è indirizzato a quanti, a sostegno dell'amministrazione fiorentina guidata da Dario Nardella, sostenevano che le responsabilità riguardino il governo di Giorgia Meloni nel non aver mandato abbastanza rinforzi di polizia e carabinieri in città.

"Dall'altra parte ho letto commenti di chi si approfitta della situazione per fare campagna elettorale dicendo che Firenze è invivibile. Se fosse così facile in un anno e mezzo la soluzione l'avrebbero trovata, ma la ricetta non ce l'ha nessuno". Il riferimento stavolta è al resto delle opposizioni di centrodestra.