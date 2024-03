Stadio Empoli, Barnini: "Spero progetto arrivi entro fine mandato"

Brenda Barnini, sindaca di Empoli, nella conferenza di presentazione del bilancio di fine mandato è intervenuta anche sulla questione dello stadio Carlo Castellani e sull'interlocuzione tra Comune ed Empoli Fc.

"Ho letto che la società vuole presentare il progetto entro la fine del mandato amministrativo. La valutazione spetterà sicuramente a chi verrà dopo. È un progetto con rilevanza per la città, mi auguro che il progetto arrivi entro la fine del mio mandato anche solo per completare una vicenda che ha avuto inizio del mio primo mandato. Sarebbe la seconda volta che viene presentata un'istanza di project. Viste le criticità della prima volta spero che abbia tutte le condizioni per farlo girare a livello economico-finanziario".

La questione degli impianti sportivi è qualcosa su cui "dovrà essere fatto ancora" dalla prossima amministrazione. Il riferimento è alla piscina di Serravalle e al palazzetto dello sport. Intanto un solco è già stato lanciato: per lo stadio di atletica in via Sanzio, la commissione sta scegliendo la ditta esecutrice che si aggiudicherà i cantieri da 7 milioni di euro.