Strade, alberi e punti panoramici: il punto delle manutenzioni a Montespertoli

La settimana si chiude con un bilancio positivo per le attività di manutenzione svolte dagli operai del Comune di Montespertoli sul territorio comunale. Sono numerosi, infatti, gli interventi realizzati o iniziati in questi giorni dal personale esterno addetto alle manutenzioni, sia nel capoluogo sia nelle tante frazioni.

Dal punto di vista della cura del verde pubblico, in particolare, attenzione è stata posta sugli interventi di potatura delle alberature grazie alla squadra del verde di Consiag Servizi Comuni, che gestisce per conto dell’amministrazione le manutenzioni su aree verdi, alberature e siepi. In particolare, le potature hanno riguardato viale Giacomo Matteotti nel capoluogo e un albero in via Montegufoni a Montagnana.

Contestualmente gli operai dell’ente si sono occupati della manutenzione della staccionata perimetrale del parco urbano di Montespertoli. La programmazione prevede che ulteriori potature in via Virginio a Baccaiano e in piazzale Lotti nel capoluogo siano effettuate alla fine del mese di marzo.

Anche le manutenzioni stradali sono proseguite nel corso della settimana: interventi con bitume a freddo sono stati fatti in via Ripa e in via Montegufoni, mentre un risanamento più profondo in corrispondenza di uno smottamento del terreno è stato effettuato in via San Piero in Mercato. Contestualmente gli operai addetti alle macchine operatrici hanno seguito in via Castiglioni la ditta esterna che si occupa di riempire le buche con bitume a caldo, per agevolarla nelle operazioni. Quest’ultima, dopo via Castiglioni, si concentrerà su via San Vincenzo a Torri, via San Piero in Mercato, via Bignola e via Tresanti. Nel capoluogo, invece, Acque SpA è intervenuta su richiesta dell’amministrazione per installare un pozzetto e rifare la fognatura in un tratto di via XXV aprile che costituiva ostacolo alla circolazione.

Nella settimana appena trascorsa, infine, sono anche state installate nuove cornici panoramiche nelle zone di particolare pregio del territorio comunale, con l’obiettivo di geo-localizzarle e renderle punti attrattivi per i turisti e per i visitatori del territorio.

"Con le attività di manutenzione cerchiamo di intervenire sempre a trecentosessanta gradi, dalla viabilità fino alle azioni per la promozione del territorio. Dalla cura dell’essenziale si misura infatti la vivibilità di un luogo, e per questa ragione con la squadra degli operai esterni, che ringrazio, cerchiamo di rispondere con sempre maggiore tempestività ai bisogni di Montespertoli e delle sue tante frazioni. La potatura di un albero, l’installazione di cornici panoramiche, la manutenzione delle strade sembrano attività scollegate, ma sono in realtà tutte parte integrante della nostra strategia per migliorare il decoro e rendere Montespertoli più bella" commenta il vicesindaco Marco Pierini, che ha la delega ai Lavori pubblici.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa