Un questionario agli empolesi per il programma elettorale: l'iniziativa di Masi (Buongiorno Empoli-M5S)

Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle stanno distribuendo alle cittadine e ai cittadini di Empoli un questionario perché vogliono sapere da ogni empolese cosa pensa e come vorrebbe che fosse amministrata la città.

“Vogliamo sapere le priorità delle cittadine e dei cittadini perché ci candidiamo a governare la città – spiega il candidato sindaco Leonardo Masi – e chi governa lo fa nel nome e nel rispetto delle necessità della

cittadinanza. Non ci mancano le idee, e in questi cinque anni di consiliatura, dall’opposizione, lo abbiamo dimostrato. Ma il nostro programma elettorale sarà costruito insieme a tutte e a tutti”.

“Ogni giorno, e non da oggi, incontro e ascolto gli empolesi – continua Masi – Per questo, come coalizione, abbiamo chiesto all’Opificio sociologico di Firenze di darci un mano a costruire un questionario che

tratta tutti gli argomenti essenziali della vita della città per comprendere a pieno le esigenze e i desiderata delle cittadine e dei cittadini. I sociologi ci aiuteranno anche a leggere e ordinare le risposte perché, a differenza di altri, siamo convinti che la democrazia dal basso sia una necessità imprescindibile per governare la città e debba essere presa sul serio. Non bastano gli slogan, ci vuole ascolto, studio e fatti per migliorare la vita di tutte e di tutti. Non basta fare delle camminate e stringere le mani, bisogna conoscere sul serio, studiare e fare”.

I questionari saranno disponibili nelle cassette della posta degli empolesi e si possono trovare anche ai banchini che Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle organizzano il giovedì al mercato e il sabato nel giro di Empoli. I volantini compilati possono essere restituiti presso la nostra sede in piazza Farinata degli Uberti, 12 oppure il questionario può essere compilato online, accedendo tramite il Qrcode da smartphone.

I risultati dell’indagine saranno presentati sabato 13 aprile alle ore 17 presso il Circolo di Avane, via Magolo 31.

Clicca qui per scaricare il questionario.

Fonte: Ufficio Stampa