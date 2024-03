"Uscita Fi-Pi-Li Santa Croce nel territorio di San Miniato": Vita Nova critica l'amministrazione

Il nostro comune vanta uno dei comparti produttivi più importanti della Toscana, il comparto conciario. Comparto che ha sede a Ponte a Egola da sempre e che da sempre caratterizza e anima la vita del paese. Il comparto è in competizione con quello limitrofo di Santa Croce.

Da 30 anni il pd che amministra questo comune accetta che l’uscita della Fi-Pi-Li integralmente inserita nel comune di San Miniato e essenziale per il trasporto e per la comunicazione della zona industriale di San Miniato sia indicata come “Santa Croce sull’Arno”. Cosicché i clienti dei nostri industriali sono sempre indirizzati al comune competitore.

La Fi-Pi-Li percorsa in entrambi i sensi ogni giorno da più di 50.000 veicoli e il nostro comune risulta avere una sola uscita quando effettivamente le uscite sono 2.

Questa anomalia va corretta immediatamente: ci deve essere l’uscita di San Miniato Ovest, assortita eventualmente da informazioni riguardanti gli altri luoghi. Esattamente come accade in ogni autostrada e superstrada sul territorio nazionale.

Il cambiamento di denominazione va d’urgenza complementato da una seria riqualificazione dell’area di uscita, sia da un punto vista paesaggistico che per l’illuminazione. I nostri imprenditori non devono più vergognarsi, davanti ai loro clienti nazionali e stranieri, delle condizioni disastrose in cui versa il contorno delle loro imprese.

Stavolta si volta pagina!

Lista Vita Nova