Violenza sessuale, arrestato 17enne dai carabinieri di Firenze

Un 17enne è stato arrestato per violenza sessuale avvenuta nell'estate 2023 in più episodi ai danni di una donna. Il giovane avrebbe tentato di approcciare sessualmente alla vittima contro la sua volontà, costringendola a subire contatti fisici, arrivando addirittura a mostrare le sue nudità e non riuscendo completamente nei suoi intenti soltanto per la resistenza della donna. I carabinieri di Fiesole e Rovezzano hanno indagato nel corso di questi mesi e i militari dell'ultima compagnia hanno eseguito l'ordinanza su richiesta della procura per i minorenni. Il ragazzo è stato condotto presso il locale Istituto di pena minorile.

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.