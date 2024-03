A Fucecchio consiglio comunale aperto su parcheggio di via Sbrilli

Nonostante siano passati ormai circa 40 giorni dalla richiesta di consiglio comunale aperto per discutere con la cittadinanza del progetto sul parcheggio in via Sbrilli, all'interno del Parco Corsini, ed avendo avuto parere favorevole in data 20 febbraio da parte del presidente del consiglio all'accoglimento della richiesta, oltre al parere della prefettura di Firenze che spiega bene che a richiesta di 1/5 dei consiglieri, il consiglio debba essere indetto e discusso l'argomento richiesto entro 20 giorni; ad oggi non abbiamo notizie in merito.

È evidente che la maggioranza PD e Orgoglio Fucecchiese, ha difficoltà e timore di affrontare in seduta aperta un argomento del genere che tocca trasversalmente, al di la del colore politico, la sensibilità dei cittadini Fucecchiesi. Peccato, potrebbe essere un'occasione di confronto per conoscere anche le idee in merito dei candidati a Sindaco.

Il candidato del cdx, Vittorio Picchianti, si è già esposto pubblicamente sull'inopportunità di realizzare un'opera del genere; ma noi come gruppo consiliare vorremmo conoscere la posizione di Emma Donnini, l'attuale vice sindaco; assente in consiglio comunale alla discussione sull'argomento, che non ha mai preso una posizione pubblica.

La mancata convocazione del consiglio comunale, verrà comunque segnalata alle autorità competenti, affinché verifichino se vi siano violazioni del rispetto delle leggi e/o eventuali omissioni di atti d'ufficio visto che anche il segretario comunale, preposto al rispetto delle leggi e dei diritti delle minoranze è a conoscenza della richiesta, ma ad oggi non l'ha fatta rispettare.

Fonte: FI centrodestra Fucecchio