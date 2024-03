Al Santa Chiara di Pisa consegnata una borsa di studio ad opera dell'associazione La Forza di Cecilia

Si è tenuta ieri, presso la sala Donatori di Musica del Centro Senologico dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, la conferenza stampa dedicata alla divulgazione dell’impiego dei 15.000,00 € raccolti dall’associazione La Forza di Cecilia che andranno a finanziare un Conferimento di Incarico Libero Professionale assegnato alla Dott.ssa Teresa Vigilante, risultata la prima in graduatoria della selezione pubblica per titoli.

La dott.ssa Vigilante, si occuperà, sotto la guida della dott.ssa Valeria Camilleri responsabile dell’ambulatorio dedicato al supporto psico-oncologico, del progetto: “Integrity care nel percorso delle donne con carcinoma mammario, dei loro caregiver e degli operatori sanitari” presso il Centro Senologico, diretto dalla Prof.ssa Manuela Roncella, Responsabile del Progetto.

Manuela Roncella apre l’incontro dando subito la parola a Giancarlo Ricchi, presidente dell’Associazione La Forza di Cecilia, che tiene molto a ringraziare tutte le persone: volontari, medici e sostenitori che hanno permesso di ottenere questo meritevole risultato e conclude “Mi auguro di continuare ad avere il seguito avuto fino adesso per realizzare altri importanti obiettivi”.

Il dott. Matteo Ghilli dopo aver illustrato quanto sia fondamentale il supporto e la collaborazione con le associazioni per poter offrire alle pazienti livelli di assistenza sempre migliori, ricorda che il 28 marzo (mese dedicato alla donna) sarà effettuato un open day per far conoscere da vicino il centro senologico e i servizi offerti.

La dottoressa Camilleri descrive il progetto, sottolineandone l’importanza e soprattutto l’esigenza di una continuità, poiché le pazienti hanno bisogno di un servizio che sia sempre migliore, ma ci tiene soprattutto a ringraziare l’associazione “per questo dono”.

La parola passa quindi alla dott.ssa Teresa Vigilante, che esprime tutta la sua gratitudine verso l’associazione e verso il team di senologia, che le permettono di vivere questa esperienza di crescita professionale. Il progetto la vedrà impegnata non solo al fianco di pazienti, anche in modalità telemedicina, ma anche in supporto di care givers e degli stessi operatori sanitari con sportello di ascolto.

La direttrice professoressa Manuela Roncella conclude sottolineando quanto non siano spesso valorizzati abbastanza gli obiettivi che vengono raggiunti grazie all’impegno, alle donazioni, alla collaborazione stessa tra ospedale e volontariato.

Viene quindi ricordato che ben 2 associazioni hanno sede in ospedale: ASI e AOPI e che, grazie al volontariato, si sono potuti sostenere i costi di tanti strumenti e servizi del reparto. Alla base del risultato c’è sempre la squadra e il lavorare insieme verso la realizzazione di un obiettivo comune.

Tra i prossimi importanti eventi, certamente sono da segnare sul calendario del mese di luglio: cena organizzata il 6 luglio da ASI di Pisa e la cena organizzata da La Forza di Cecilia il 13 luglio.

Fonte: Associazione La Forza di Cecilia